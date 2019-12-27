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"Ближе до неньки": В Раде нашли единственный плюс в Крымском мосту

27 декабря 2019, 16:54  •  99 • Политика
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко нашёл для Киева единственный плюс в полностью отстроенном Крымском мосту. "Путин построил нам мост, по которому Кубань будет ближе", - заявил парламентарий. В Сети добавили: "Кубань ще ближе стала до неньки".
После того как строительство Крымского моста было полностью завершено и вслед за автомобильной была сдана и железнодорожная часть, пошли первые поезда, на Украине вновь поднялся вой и разразились "пророчества" о скором "крушении" постройки.
Но и один-единственный плюс для себя в Киеве всё же увидели. Так, депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в размещённом на YouTube ролике, заявил о том, что в открытии железнодорожной части моста "одно позитивное".
"Позитивное в том, что Путин построил нам мост, по которому Кубань будет ближе", - резюмировал парламентарий, сидя в кадре в белой футболке с чёрно-жёлто-голубой надписью на английском "Кубань".
Украинские интернет-пользователи от депутата Рады не отстают и тоже заявляют претензии на Кубань.
"Та то воны не розумиють, Кубань ще ближе стала до неньки…" ("Да они не понимают, что Кубань стала ещё ближе к мамке". - Ред.), - отписал в Twitter YuryR @YuryRudikov.

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