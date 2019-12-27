"Ближе до неньки": В Раде нашли единственный плюс в Крымском мосту

После того как строительство Крымского моста было полностью завершено и вслед за автомобильной была сдана и железнодорожная часть, пошли первые поезда, на Украине вновь поднялся вой и разразились "пророчества" о скором "крушении" постройки.

Но и один-единственный плюс для себя в Киеве всё же увидели. Так, депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в размещённом на YouTube ролике, заявил о том, что в открытии железнодорожной части моста "одно позитивное".

"Позитивное в том, что Путин построил нам мост, по которому Кубань будет ближе", - резюмировал парламентарий, сидя в кадре в белой футболке с чёрно-жёлто-голубой надписью на английском "Кубань".

Украинские интернет-пользователи от депутата Рады не отстают и тоже заявляют претензии на Кубань.

"Та то воны не розумиють, Кубань ще ближе стала до неньки…" ("Да они не понимают, что Кубань стала ещё ближе к мамке". - Ред.), - отписал в Twitter YuryR @YuryRudikov.