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"Ближайшие соратники": Депутат-единоросс объяснил, кто и как "распнёт" Путина

28 мая 2020, 02:55  •  63 • Политика
Депутат Госдумы от "Единой России" Александр Ильтяков объяснил в разговоре с Царьградом свои слова о памятнике Владимиру Путину. В частности, о том, что президента "распнут" - по мнению парламентария, это сделают ближайшие соратники, и пояснил, почему он так считает.
Депутат Госдумы от "Единой России" Александр Ильтяков в разговоре с Царьградом пояснил свои слова о предательстве президента Владимира Путина. Он призвал вспомнить, кто предал Иисуса Христа. Так же, по его словам, произойдёт и с нынешним главой государства.
"В любом случае, что бы благого Путин ни сделал, а сделает он много, просто многие не осознают, что сделано, но в любом случае, найдутся те, кто его распнёт. В каком плане распнёт? Не в том, что охают, всё, что было, всё охается. Но в любом случае другого пути нет. Он же сказал: для меня Россия - вся моя жизнь. Всё. И на этом тема закрыта. Он сознательно положил свою душу на алтарь России. Этого многие не понимают, это сложно объяснить, не до каждого мозга дойдёт. Многие охаивают президента уже сегодня. Ну ничего, претерпевший до конца спасётся", - уверен Ильтяков.
Депутат убеждён, что предатели найдутся среди "своих же", то есть среди соратников главы государства.
"Они это и сделают. Хрущёв был соратником Сталина? Я же таким образом говорил. При Брежневе были соратники, но многие отреклись и многие отказались. Так было? Так. Все ближайшие соратники предали. И у Владимира Владимировича такая же участь. И он это прекрасно понимает. Я сказал лишь то, что видел по истории, закономерность обычную и ничего большего. Как я могу сказать, что именно тот или другой? Предатель найдётся", - пояснил депутат.
Он подчеркнул, что назвать какие-то конкретные имена он не может. Даже догадок нет, сказал Ильтяков.
"Как Иисуса Христа предали... Конечно, Владимир Владимирович не Иисус Христос, но тем не менее, он несёт истину, а за истину страдают", - предупредил единоросс.

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