"Ближайшая неделя-полторы покажут": Собянин рассказал о прогрессе в ситуации с коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин поделился информацией о прогрессе в борьбе с коронавирусной инфекцией в столице России. По его словам, наблюдается некоторое улучшение ситуации.

Столичный градоначальник отметил, что количество и качество тестов на коронавирус в Москве значительно выросло. Кроме того, число тяжело заболевших коронавирусом за 10 дней стабилизировалось на уровне около 1-1,3 тысячи человек в сутки.

"Ближайшая неделя-полторы покажут, какие дальнейшие меры против коронавируса нужно принимать", - сказал он.

Напомним, что, по последней информации, в Москве зарегистрировано 26 350 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки появилось 2026 новых заболевших. За всё время эпидемии от инфекции в столице России скончались 204 человека, выздоровели 1838.