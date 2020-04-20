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"Ближайшая неделя-полторы покажут": Собянин рассказал о прогрессе в ситуации с коронавирусом в Москве

20 апреля 2020, 20:10  •  68 • Политика
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, число тяжело заболевших коронавирусом за 10 дней стабилизировалось на уровне около 1-1,3 тыс. человек в сутки. "Ближайшая неделя-полторы покажут, какие дальнейшие меры против коронавируса нужно принимать", - отметил он.
Мэр Москвы Сергей Собянин поделился информацией о прогрессе в борьбе с коронавирусной инфекцией в столице России. По его словам, наблюдается некоторое улучшение ситуации.
Столичный градоначальник отметил, что количество и качество тестов на коронавирус в Москве значительно выросло. Кроме того, число тяжело заболевших коронавирусом за 10 дней стабилизировалось на уровне около 1-1,3 тысячи человек в сутки.
"Ближайшая неделя-полторы покажут, какие дальнейшие меры против коронавируса нужно принимать", - сказал он.
Напомним, что, по последней информации, в Москве зарегистрировано 26 350 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки появилось 2026 новых заболевших. За всё время эпидемии от инфекции в столице России скончались 204 человека, выздоровели 1838.

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