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"Блицкрига" не получилось: Премьер Армении рассказал об "ожидаемом" нападении на Карабах
14 октября 2020, 18:30 • 100 • Политика
Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал об "ожидаемом" нападении Азербайджана на Нагорный Карабах. По словам Пашиняна, "блицкрига" не получилось, потому что армяне ждали наступления. Непонятно было лишь, где и когда оно начнётся.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что в его стране заранее узнали о планах Азербайджана напасть на Нагорный Карабах. В Ереване знали о намерениях Азербайджана и готовились.
"Мы знали и ждали, вопрос был в том, конкретно когда и в каком направлении должен был наступать враг", - заявил армянский политик.
Благодаря этому армия обороны Арцаха с первых минут дала отпор противнику и приняла бой. Пашинян заявил, что азербайджано-турецкие силы вместе с террористами вели наступление на Карабах.
Напомним, что ранее издание The Wall Street Journal сообщило о массовом бегстве террористов с места боевых действий. До этого в Карабах перебрасывали сотни наёмников из Сирии, причём организацией переброски занималась Турция, предлагая хороший гонорар. В издании полагают, что платили до $2 тыс. в месяц. Но... потери боевиков в Нагорном Карабахе оказались слишком велики, потому террористы предпочли ретироваться. О том, что в Нагорный Карабах хлынули боевики из Сирии, предупреждал и президент России Владимир Путин.
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