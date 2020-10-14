"Блицкрига" не получилось: Премьер Армении рассказал об "ожидаемом" нападении на Карабах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что в его стране заранее узнали о планах Азербайджана напасть на Нагорный Карабах. В Ереване знали о намерениях Азербайджана и готовились.

"Мы знали и ждали, вопрос был в том, конкретно когда и в каком направлении должен был наступать враг", - заявил армянский политик.

Благодаря этому армия обороны Арцаха с первых минут дала отпор противнику и приняла бой. Пашинян заявил, что азербайджано-турецкие силы вместе с террористами вели наступление на Карабах.

Напомним, что ранее издание The Wall Street Journal сообщило о массовом бегстве террористов с места боевых действий. До этого в Карабах перебрасывали сотни наёмников из Сирии, причём организацией переброски занималась Турция, предлагая хороший гонорар. В издании полагают, что платили до $2 тыс. в месяц. Но... потери боевиков в Нагорном Карабахе оказались слишком велики, потому террористы предпочли ретироваться. О том, что в Нагорный Карабах хлынули боевики из Сирии, предупреждал и президент России Владимир Путин.