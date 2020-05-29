"Блистательная изоляция": Что сказал и не сказал Лавров

Автор:

Латышев Сергей

Америка искренне считает себя исключительной страной, "источником добра в мире", полагая, что моральным является всё, что она делает, и что по этой причине ей можно всё. Хотя речь идёт на самом деле об эгоистических интересах, которые лицемерная американская верхушка с помощью послушных СМИ умеет подавать и своему доверчивому народу, и остальному миру как проявление бескорыстия и готовности оказать помощь.

Наполовину организовав Первую мировую войну и по большей части Вторую мировую, чтобы втравить в них и обессилить своих конкурентов, поспособствовав демонтажу СССР, который в течение полувека не позволял Америке доминировать над всем миром, США в конце прошлого века ощутили себя всесильными, единственной супердержавой. Им казалось, что наступил "новый американский век".

Что происходит на самом деле?

Но эта иллюзия длилась совсем недолго. Россия не была добита и смогла восстановить свою военную мощь. Китай за несколько десятилетий из "чернорабочего США" превратился в мощную и весьма высокоразвитую страну, минимум вторую экономику мира, создав сильную армию и обретя внешнеполитические амбиции, которые вступили в противоречие с гегемонистскими планами США. Даже Европа, где США до сих пор держат свои войска после Второй мировой войны, возмутившись в лице своих ведущих стран, за исключением Британии, политикой президента Дональда Трампа "Америка прежде всего", начала готовиться к расставанию с США, с которыми находится в состоянии тлеющей торговой войны.

О мелких американских "обломах" в виде Кубы, Ирана, Венесуэлы, Северной Кореи, где американцы давно и упорно хотят "сменить режим", но не могут, мы даже не говорим. Зато США продолжают с упоением терроризировать Китай санкциями за торговый дисбаланс, Гонконг, Тибет, уйгуров, "китайский" коронавирус. Америка намерена сорвать реализацию "Северного потока - 2", угрожая санкциями теперь уже своим "союзникам" – бенефициарам проекта, чтобы "впарить" европейцам свой более дорогой и политически капризный сжиженный газ вместо российского. Американцы лихорадочно печатают свои "обеспеченные" авианосцами доллары, подрывая их роль как мировой резервной валюты, живут нагло в долг, который стремительно растёт и который они не собираются отдавать, разрушают мировую торговлю ради собственных односторонних экономических выгод.

НАТО становится слабее. Фото: Robert Michael/ dpa-Zentralbild/ dpa/ Globallookpress

В результате некогда крепкая "трансатлантическая солидарность" безнадёжно подорвана. НАТО, несмотря на рост финансирования и принятие в его лоно стран вроде Черногории и Северной Македонии, становится слабее. Потому что Германии и Франции не нужен альянс, в котором они находятся на побегушках у США и постоянно вынуждены выслушивать обидные для себя речи, тратя немалые деньги и поставляя обслугу в военной форме для американских внешнеполитических авантюр вроде афганской в ущерб проблемам собственной безопасности.

При этом чем реально слабее становится Америка, тем более нагло она себя ведёт, считая себя в ещё большей мере гегемоном… стремительно эмансипирующегося от США многополярного мира. Он ещё не созрел для того, чтобы дать Америке по рукам, но уже начал отворачиваться от США.

Текущий момент зафиксировали и подтвердили три развернутых выступления министров иностранных дел Евросоюза, Китая и России, которые состоялись в последние две недели.

Что сказал Боррель

Выступая в понедельник по видеосвязи на ежегодной конференции дипломатов ФРГ, высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что XXI век не будет веком США, каким был век ХХ, Азия будет играть всё более значительную роль в мире, а Европа станет одним из его полюсов. Министр иностранных дел ЕС выразил эту мысль даже ещё более резко: "Мы живём в мире без лидеров, в котором Азия будет играть всё более важную роль в экономическом плане, с точки зрения безопасности и технологий".

Аналитики давно говорят о конце американской системы и о наступлении азиатского века. Это сейчас происходит на наших глазах,

- подчеркнул Боррель. Он при этом посетовал, что "спрос на многостороннее сотрудничество никогда не был таким большим, но предложение отстаёт".

Глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель уже не уповает на "трансатлантическую солидарность". Фото: PPI/ Keystone Press Agency/ Globallookpress

Глава внешнеполитической службы ЕС констатировал: "Куда ни взгляни, мы видим растущее соперничество, особенно между США и Китаем". В этой ситуации ЕС должен следовать "собственным интересам и ценностям", избегая того, "чтобы те или другие использовали его в своих целях". Его общий прогноз – мир "рискует стать менее свободным, менее процветающим, более неравным, более раздробленным". Предложенная Боррелем линия поведения ЕС, связанного, напомним, с американцами "союзническими" отношениями в рамках НАТО, заключается фактически в том, чтобы отойти в строну, предоставив США и Китаю возможность самим разобраться друг с другом, так как заниматься надо, прежде всего, самими собой.

Глава внешнеполитической службы ЕС и к Китаю настроен весьма критически, поскольку новый "азиатский век" не обязательно должен быть "китайским": "Нам нужна более твёрдая стратегия в отношении Китая, которая также требует улучшения отношений с демократической частью Азии". Интересно, а где он нашёл в авторитарной Азии демократию – может быть, в Индии, где она формально есть, но где одновременно процветает жуткая кастовая система?

Что сказал Ван И...

Взгляд Китая на положение дел в мире озвучил на днях его министр иностранных дел Ван И, выступивший в Пекине на пресс-конференции по "дипломатическим и внешним связям КНР". Она была пронизана мыслью, навеянной политикой США, пытающихся с помощью политических манипуляций вокруг коронавируса свести с Китаем счёты: " Политика "разорения соседа" приведёт только к собственному поражению".

"Мы не можем поступаться своими обязанностями защищать суверенитет, территориальную целостность и законное право на развитие, отстаивать авторитет и достоинство, заслуженные китайским народом, прошедшим через тяжёлые испытания", – подчеркнул Ван И. Он обвинил политические круги США в попытке " взять китайско-американские отношения в заложники для развязывания "новой холодной войны", призвав Вашингтон найти с Китаем "путь мирного и взаимовыгодного сосуществования для стран с разными социальными и культурными традициями".

Имея в виду коронавирус и политику США в целом, Ван И заявил: "Ставить себя превыше всего, свалить вину на другого – подобный подход не только не помогает в решении собственных проблем, но и ущемляет законные интересы других".

Остановившись конкретно на судебных исках в США против Китая и требованиях триллионных компенсаций за коронавирус, Ван И отметил, что они "не имеют под собой ни фактического, ни правового основания", противоречат международному праву и здравому смыслу.

И Китай, и мир сегодня стали совсем другими, не такими, какими они были сто лет назад. Не стоит строить себе иллюзий, пытаясь попирать суверенитет и достоинство Китая, завладеть плодами усердного труда китайского народа,

- добавил он, намекая на недавнее по историческим меркам китайское полуколониальное прошлое.

Предупредив США не провоцировать Китай на Тайване ("воздержаться от любых попыток перейти опасную черту") и не мутить воду в Гонконге, где настало время навести порядок, Ван И высказался о том, что обеспечит мир и стабильность на планете союз России и Китая.

Министр иностранных дел КНР Ван И: "Когда Китай и Россия стоят вместе плечом к плечу, мир и стабильность на планете будут полностью гарантированы и международная справедливость будет надёжно защищена". Фото: Wu Zhuang/ Globallookpress via ZUMA Press

Обе страны, указал китайский министр, на фоне "голословных нападок и клеветы" " сплотились в нерушимую крепость" и " продемонстрировали высокий уровень стратегического взаимодействия". " Когда Китай и Россия стоят вместе плечом к плечу, мир и стабильность на планете будут полностью гарантированы и международная справедливость будет надёжно защищена", – подчеркнул Ван И.

Остановившись на отношениях с Европой, глава МИД КНР предложил ЕС развивать с его страной " всестороннее стратегическое партнёрство, а не вступать в политико-идеологическое соперничество". Поскольку, по его словам, эти контакты "нацелены на обоюдный выигрыш, где нет ни победителя, ни проигравшего". Он призвал, в частности, европейцев " избавиться от идеологических расхождений" и не мерить всех "на свой аршин", чем они любят заниматься.

Ван И выразил также убеждение, что все государства должны "совместно обсуждать актуальные вопросы, не давая решающего слова только отдельным странам". Он подчеркнул, что Китай "ни в коем случае не претендует на доминирование", а "тот, кто постоянно пытается наклеивать на Китай ярлык гегемона, сам является глашатаем гегемонии". Читатель, безусловно, догадался, какая конкретная страна тут имелась в виду.

...И глава нашего МИД

На вопросе произвольного наклеивания ярлыков остановился в данном 15 мая обширном интервью РБК "по актуальным вопросам международной повестки дня" и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он выразил надежду, что " на Западе всё-таки возобладают чувство меры и здравый смысл, равно как и необходимость следовать в любых своих действиях нормам международного права, которые предполагают доказательства любых обвинений чёткими фактами, в судебном порядке либо в международных структурах".

Глава МИД России констатировал, что пока этого нет. Тут, кстати, Лавров затронул очень щекотливый для самого Запада вопрос, потому что "дружить" тот сегодня способен лишь против кого-то чужого, например против России или Китая, но уже не между собой.

Однако длинное и интересное интервью Лаврова знаменательно другим. И даже не тем, что он сказал, а чего не сказал. В нём практически не было американской тематики, хотя США, как говорится, пытаются быть в каждой бочке затычкой. Слово "США" там упоминается столько же раз, сколько у человека пальцев на одной руке, слово "Трамп" – всего один раз. Слова "Франция" или "Макрон", например, встречаются значительно чаще.