"Блестящая операция" СБУ по задержанию ветеранов вызвала шквал критики

По данным украинского издания "Страна", на границе Украины и России СБУ задержала ветерана отряда спецназа КГБ СССР "Каскад", участника войны в Афганистане, бывшего заместителя гендиректора харьковского завода им. Малышева Михаила Исаева. У него были изъяты 50 медалей "75 лет Великой Победы", предназначенных для ветеранов города Харькова.

Как отмечает Telegram-канал "Карамба", вся вина "бандитов" заключалась в получении медалей "75 лет Великой Победы".

"Банду возглавлял 90-летний ветеран Великой Отечественной. Все задержанные воевали на Курской дуге!" - возмущены авторы канала.

В СБУ подтвердили информацию об изъятии медалей. Также были изъяты удостоверения к медалям, выданные российской организацией "Международный союз советских офицеров".