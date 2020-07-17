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"Блестящая операция" СБУ по задержанию ветеранов вызвала шквал критики

17 июля 2020, 17:00  •  64 • Политика
СБУ в Харькове провела беспрецедентную "блестящую" операцию по задержанию ветеранов. Шквал критики о возмущения тут же обрушился на украинских силовиков.
По данным украинского издания "Страна", на границе Украины и России СБУ задержала ветерана отряда спецназа КГБ СССР "Каскад", участника войны в Афганистане, бывшего заместителя гендиректора харьковского завода им. Малышева Михаила Исаева. У него были изъяты 50 медалей "75 лет Великой Победы", предназначенных для ветеранов города Харькова.
Как отмечает Telegram-канал "Карамба", вся вина "бандитов" заключалась в получении медалей "75 лет Великой Победы".
"Банду возглавлял 90-летний ветеран Великой Отечественной. Все задержанные воевали на Курской дуге!" - возмущены авторы канала.
В СБУ подтвердили информацию об изъятии медалей. Также были изъяты удостоверения к медалям, выданные российской организацией "Международный союз советских офицеров".

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