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"Блэкджек" всё ближе": NORAD увидел угрозу в "арктическом полёте" пары российских Ту-160

02 февраля 2020, 16:24  •  86 • В мире
Два Ту-160 выполнили полёт над Баренцевым и Норвежским морями и Северным Ледовитым океаном. Этот пролёт вызвал настороженность Объединённого командования аэрокосмической обороны Северной Америки. Как заявил глава NORAD американский генерал Терренс О'Шонесси, пролёт российских Ту-160 "Блэкджек" - не что иное, как "наращивание агрессивных действий".

Плановый полёт

Два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 "Блэкджек" пролетели вблизи воздушного пространства Канады. Как сообщили в российском Минобороны, пролёт совершён над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей, а также Северного Ледовитого океана.
Отмечается, что продолжительность планового полёта составила более 16 часов.
Как отметили в военном ведомстве, во время полёта самолёты дальней авиации выполнили дозаправку топливом в воздухе.
При этом, уточнили в МО РФ, аналогичные полёты в строгом соответствии с международными правилами совершаются регулярно над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Чёрного и Балтийского морей, а также Тихого океана.

"Угроза, агрессия"

Однако в NORAD увидели своё в плановом полёте российских "Блэкджеков".
В Объединённом командовании аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) заявили, что пролёт российских бомбардировщиков - не что иное, как угроза.
Об этом, в частности, заявил американский генерал Терренс О'Шонесси, являющийся главой NORAD.
По его словам, противники "продолжают использовать свои системы оружия дальнего действия и предпринимают всё более агрессивные усилия". По его словам, плановый полёт Ту-160 - это целенаправленный "подход" к США и Канаде.
В официальном сообщении командования говорится следующее: "NORAD положительно идентифицировало два российских бомбардировщика Ту-160 «Блэкджек», вошедших в канадскую зону идентификации ПВО 31 января 2020 года".
При этом в иностранном ведомстве всё же решили уточнить, что самолёты РФ "не входили в воздушное пространство Соединённых Штатов или Канады".

Деятельность ВКС будет расширена

Как ранее отмечал командующий дальней авиацией ВКС РФ Сергей Кобылаш, международная деятельность дальней авиации ВКС РФ будет расширена.
В минувшем году в одном из интервью он поделился планами.
"Конечно, мы и в Индонезию, Венесуэлу (летали) за последние годы, в Южно-Африканскую Республику. Есть планы и на следующий год. Я думаю, что практика международной деятельности будет расширяться", - отметил он в эфире "Эха Москвы".

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