"Блэкджек" всё ближе": NORAD увидел угрозу в "арктическом полёте" пары российских Ту-160

Плановый полёт

Два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 "Блэкджек" пролетели вблизи воздушного пространства Канады. Как сообщили в российском Минобороны, пролёт совершён над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей, а также Северного Ледовитого океана.

Отмечается, что продолжительность планового полёта составила более 16 часов.

Как отметили в военном ведомстве, во время полёта самолёты дальней авиации выполнили дозаправку топливом в воздухе.

При этом, уточнили в МО РФ, аналогичные полёты в строгом соответствии с международными правилами совершаются регулярно над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Чёрного и Балтийского морей, а также Тихого океана.

"Угроза, агрессия"

Однако в NORAD увидели своё в плановом полёте российских "Блэкджеков".

В Объединённом командовании аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) заявили, что пролёт российских бомбардировщиков - не что иное, как угроза.

Об этом, в частности, заявил американский генерал Терренс О'Шонесси, являющийся главой NORAD.

По его словам, противники "продолжают использовать свои системы оружия дальнего действия и предпринимают всё более агрессивные усилия". По его словам, плановый полёт Ту-160 - это целенаправленный "подход" к США и Канаде.

В официальном сообщении командования говорится следующее: "NORAD положительно идентифицировало два российских бомбардировщика Ту-160 «Блэкджек», вошедших в канадскую зону идентификации ПВО 31 января 2020 года".

При этом в иностранном ведомстве всё же решили уточнить, что самолёты РФ "не входили в воздушное пространство Соединённых Штатов или Канады".

Деятельность ВКС будет расширена

Как ранее отмечал командующий дальней авиацией ВКС РФ Сергей Кобылаш, международная деятельность дальней авиации ВКС РФ будет расширена.

В минувшем году в одном из интервью он поделился планами.

"Конечно, мы и в Индонезию, Венесуэлу (летали) за последние годы, в Южно-Африканскую Республику. Есть планы и на следующий год. Я думаю, что практика международной деятельности будет расширяться", - отметил он в эфире "Эха Москвы".