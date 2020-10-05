"Благодарю за поддержку. Никогда не забуду": Больного COVID Трампа вывезли в Мэриленд

Перед тем, как вылететь в Мэриленд, Дональд Трамп разместил на своей странице в Twitter видеообращение.

"Я хочу поблагодарить всех за огромную поддержку. <…> Спасибо всем, очень ценю это и никогда не забуду", - произнёс он, добавив, что с его супругой Меланией всё хорошо.

Следующие несколько дней американский лидер проведёт в военном госпитале Уолтера Рида. Больного COVID-19 Трампа вывезли в Мэриленд, где расположено это медучреждение, по настоятельной рекомендации врачей. 74-летний политик сам зашёл в вертолёт, помахав перед этим рукой журналистам президентского пула.

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни заверила, что болезнь протекает у президента США в лёгкой форме. Его госпитализация - чистая предосторожность. В Мэриленде Трамп продолжает работать.