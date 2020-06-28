"Благодарю всех": Шойгу предложил "бонусы" для участников парада Победы

Министр обороны России Сергей Шойгу хочет поощрить всех, кто участвовал в параде Победы. Шойгу заявил, что всё прошло на самом высоком уровне. Однако в чём именно суть бонусов, пока неизвестно.

"Хотел бы поблагодарить всех, кто обеспечил проведение парадов и торжественных мероприятий на самом высоком уровне. Прошу Генеральный штаб представить предложения по поощрению личного состава", - заявил Шойгу на заседании коллегии Минобороны.

Напомним, что парад Победы перенесли из-за пандемии коронавируса на 24 июня 2020 года. Он прошёл в 19 городах России. Участвовали больше 58 тысяч человек, около 2 тысяч единиц техники, 444 самолёта и вертолёта. Присутствовали военнослужащие из 13 стран.

"Кроме того, торжественные мероприятия прошли в 420 населённых пунктах, в том числе в сирийском Хмеймиме. В них было задействовано около 80 тысяч человек, 1711 единиц техники, 52 воздушных судна", - заявил министр обороны.