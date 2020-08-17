"Благодаря ВКС РФ": Протестующих белорусов пересчитали по головам

Авторы Telegram-канала "Змагар ИП" сообщают, что благодаря ВКС РФ у них на руках оказались снимки Минска из космоса с хорошей детализацией. Так, на фото запечатлён пик несогласованного митинга у стелы "Минск - город Герой".

"Мы не поленились и посчитали каждую горячую голову маркером", - пишут авторы канала.

Скриншот Telegram/Змагар ИП

В итоге количество собравшихся, по их данным, не превышает 40 тысяч человек.

"И это столица, Минск! Что уж говорить про регионы", - подчеркнули в сообщении.

Между тем, разные СМИ называли цифры гораздо больше - звучали данные о якобы 65 тысячах и даже 100 тысячах человек.