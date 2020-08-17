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"Благодаря ВКС РФ": Протестующих белорусов пересчитали по головам
17 августа 2020, 09:45 • 337 • Политика
Количество протестующих сторонников оппозиции в Минске не превышает 40 тысяч человек. К такому выводу пришли авторы Telegram-канала "Змагар ИП", отметив, что пересчитали протестующих по головам "благодаря ВКС РФ".
Авторы Telegram-канала "Змагар ИП" сообщают, что благодаря ВКС РФ у них на руках оказались снимки Минска из космоса с хорошей детализацией. Так, на фото запечатлён пик несогласованного митинга у стелы "Минск - город Герой".
"Мы не поленились и посчитали каждую горячую голову маркером", - пишут авторы канала.
Скриншот Telegram/Змагар ИП
В итоге количество собравшихся, по их данным, не превышает 40 тысяч человек.
"И это столица, Минск! Что уж говорить про регионы", - подчеркнули в сообщении.
Между тем, разные СМИ называли цифры гораздо больше - звучали данные о якобы 65 тысячах и даже 100 тысячах человек.
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