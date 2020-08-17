Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В украинском порту повторилась история с Бейрутом
«Ватники» наваляли бандеровцам в Геническе. Избитые призывают ездить в места с «...
"Украинский вариант" по-белорусски: Кедми указал на "московскую л...
Многотысячный митинг в центре Минска: Военная техника развернулась, девушки целу...
Главная / Политика

"Благодаря ВКС РФ": Протестующих белорусов пересчитали по головам

17 августа 2020, 09:45  •  337 • Политика
Количество протестующих сторонников оппозиции в Минске не превышает 40 тысяч человек. К такому выводу пришли авторы Telegram-канала "Змагар ИП", отметив, что пересчитали протестующих по головам "благодаря ВКС РФ".
Авторы Telegram-канала "Змагар ИП" сообщают, что благодаря ВКС РФ у них на руках оказались снимки Минска из космоса с хорошей детализацией. Так, на фото запечатлён пик несогласованного митинга у стелы "Минск - город Герой".
"Мы не поленились и посчитали каждую горячую голову маркером", - пишут авторы канала.
Скриншот Telegram/Змагар ИП
В итоге количество собравшихся, по их данным, не превышает 40 тысяч человек.
"И это столица, Минск! Что уж говорить про регионы", - подчеркнули в сообщении.
Между тем, разные СМИ называли цифры гораздо больше - звучали данные о якобы 65 тысячах и даже 100 тысячах человек.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



337
Источник
Похожие новости
17 августа 2020, 02:25
Путь в НАТО, запрет на русский язык - дежавю... Обнародована "методичка" Беломайдана
17 августа 2020, 02:25
"Такой сможет защитить": Лукашенко-младший слушал речь отца со стороны
17 августа 2020, 07:55
Шарий выдал политический прогноз для белорусов: "Это не запугивание, это реальность"
17 августа 2020, 00:35
Глава Башкирии дал обещание бунтующим у Куштау
17 августа 2020, 07:55
Покойника только-только похоронили, но... На "белорусском майдане" устроили сатанинский ритуал
17 августа 2020, 00:35
"Методичке" уже 53 года": Соловьёв указал на сходство событий в Минске и в Вашингтоне
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 августа 2020, 02:25
Путь в НАТО, запрет на русский язык - дежавю... Обнародована "методичка" Бе...
17 августа 2020, 04:15
Бомба замедленного действия: кто назвал Сталина "врагом народа"
17 августа 2020, 02:25
"Такой сможет защитить": Лукашенко-младший слушал речь отца со стороны
17 августа 2020, 07:55
Шарий выдал политический прогноз для белорусов: "Это не запугивание, это реально...
17 августа 2020, 00:35
Зеленский пригрозил Лукашенко «трагическими последствиями» за выдачу «вагнеровцев» Мо...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 августа 2020, 02:30
Белорусов обнадёжили предсказанием: "От России останется всего 7 провинций"
12 августа 2020, 00:30
"При всём уважении к Владимиру Владимировичу Путину...": Вассерман о русской вакцине от COVID
13 августа 2020, 21:25
Нам конец: в Киеве испугались свержения Лукашенко
10 августа 2020, 20:05
Барецкий "слил" фото "голой Тихановской", заявив: "В Белоруссии очень скучно"
15 августа 2020, 04:35
Крути им как хочешь: Кто из депутатов в России имеет двойное гражданство
11 августа 2020, 00:40
Тихановскую спасли. Лукашенко в ночь после выборов узнал о готовящемся покушении
11 августа 2020, 00:40
"Не дай Господь от России оторвать": Политолог обозначил главных кукловодов, раскачавших Минск
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.