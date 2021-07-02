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"Благодарим за рекламу": После хамства Лондона Британия получила краткий гайд по Крыму от Захаровой

02 июля 2021, 14:45  •  297 • Политика
После нового хамства Лондона в адрес России Британия получила краткий гайд по Крыму от официального представителя МИД Марии Захаровой. "Благодарим за рекламу", - отметила представитель внешнеполитического ведомства России.
Ранее сотрудники посольства Великобритании перед матчем Англия - Украина выразили надежду на то, что украинская сборная сможет скоро сыграть в "украинском" Донецке, а потом поедет в отпуск в Крым.
В своём Telegram-канале Мария Захарова прокомментировала хамский выпад в адрес России и Донбасса. В первую очередь она с иронией поблагодарила британских дипломатов за рекламу крымских курортов.
"Со своей стороны приглашаем в Крым английского посла", - отметила Захарова.
При этом она выдала послу краткую инструкцию, как попасть в Крым.
"Попасть туда можно самолетом через новый аэропорт Симферополя, поездом или машиной по Крымскому мосту. Можно воспользоваться и водным транспортом, исключая эсминцы", - написала она.
При этом дипломат добавила, что в Донецке ответят самостоятельно на дерзость Лондона.
"В Донбассе никогда не сомневалась", - подчеркнула она.

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