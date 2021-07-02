|
"Благодарим за рекламу": После хамства Лондона Британия получила краткий гайд по Крыму от Захаровой
02 июля 2021, 14:45 • 297 • Политика
После нового хамства Лондона в адрес России Британия получила краткий гайд по Крыму от официального представителя МИД Марии Захаровой. "Благодарим за рекламу", - отметила представитель внешнеполитического ведомства России.
Ранее сотрудники посольства Великобритании перед матчем Англия - Украина выразили надежду на то, что украинская сборная сможет скоро сыграть в "украинском" Донецке, а потом поедет в отпуск в Крым.
В своём Telegram-канале Мария Захарова прокомментировала хамский выпад в адрес России и Донбасса. В первую очередь она с иронией поблагодарила британских дипломатов за рекламу крымских курортов.
"Со своей стороны приглашаем в Крым английского посла", - отметила Захарова.
При этом она выдала послу краткую инструкцию, как попасть в Крым.
"Попасть туда можно самолетом через новый аэропорт Симферополя, поездом или машиной по Крымскому мосту. Можно воспользоваться и водным транспортом, исключая эсминцы", - написала она.
При этом дипломат добавила, что в Донецке ответят самостоятельно на дерзость Лондона.
"В Донбассе никогда не сомневалась", - подчеркнула она.
Подпишитесь на нас
297
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
26 июня 2021, 06:35
|
30 июня 2021, 04:05
|
26 июня 2021, 13:55
|
26 июня 2021, 10:15
|
28 июня 2021, 06:15
|
27 июня 2021, 03:40
|
28 июня 2021, 04:25