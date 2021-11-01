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"Бла-бла-бла". Опубликована зажигательная, но пугающая речь Бориса Джонсона
01 ноября 2021, 19:25 • 59 • Политика
Премьер Великобритании Борис Джонсон выступил на саммите в Глазго с неожиданной речью.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон удивил всех своей речью на открытии саммита по экологии в Глазго.
"Борис Джонсон открывает климатический саммит своим креативным спичем, в котором цитирует Грету Тунберг и сравнивает ситуацию в мире с фильмом про Джеймса Бонда", - отметили в Telegram-канале Skabeeva.
- рассказал британский премьер.
Ранее на видео попал момент, на котором Джонсон и генсек ООН Гутерриш мнутся в ожидании участников конференции по климату.
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