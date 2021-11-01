"Бла-бла-бла". Опубликована зажигательная, но пугающая речь Бориса Джонсона

Премьер Великобритании Борис Джонсон выступил на саммите в Глазго с неожиданной речью.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон удивил всех своей речью на открытии саммита по экологии в Глазго.

"Борис Джонсон открывает климатический саммит своим креативным спичем, в котором цитирует Грету Тунберг и сравнивает ситуацию в мире с фильмом про Джеймса Бонда", - отметили в Telegram-канале Skabeeva.

Все обещания (по климатическим изменениям) могут быть ничем иным, как "бла-бла-бла",

- рассказал британский премьер.

Ранее на видео попал момент, на котором Джонсон и генсек ООН Гутерриш мнутся в ожидании участников конференции по климату.