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"Бла-бла-бла". Опубликована зажигательная, но пугающая речь Бориса Джонсона

01 ноября 2021, 19:25  •  59 • Политика
Премьер Великобритании Борис Джонсон выступил на саммите в Глазго с неожиданной речью.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон удивил всех своей речью на открытии саммита по экологии в Глазго.
"Борис Джонсон открывает климатический саммит своим креативным спичем, в котором цитирует Грету Тунберг и сравнивает ситуацию в мире с фильмом про Джеймса Бонда", - отметили в Telegram-канале Skabeeva.
Все обещания (по климатическим изменениям) могут быть ничем иным, как "бла-бла-бла",
- рассказал британский премьер.
Ранее на видео попал момент, на котором Джонсон и генсек ООН Гутерриш мнутся в ожидании участников конференции по климату.

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