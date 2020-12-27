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"Бла-бла-бла и всякая чушь": Блогер показал разоблачительную новогоднюю речь Зеленского

27 декабря 2020, 22:55  •  94 • Политика
Блогер Никола Саваничи показал разоблачительную новогоднюю речь Владимира Зеленского. Раньше она вызывала смех, однако сегодня способна вызвать у украинцев только недоумение. Политик откровенно высказался об обещаниях президента: "Бла-бла-бла и всякая чушь".
В Сети появилась старая запись выступления студии "Квартал 95", звездой которой был популярный украинский комик, а впоследствии президент Владимир Зеленский. Артист, пародируя на сцене президента Украины Петра Порошенко, высмеял его позицию. Он показал, что на словах глава государства обещает гражданам вернуть Крым, но на самом деле он в это не верит.
"Я обещаю, в следующем году мы вернём Крым. Я, конечно, слабо в это верю, но как президент я обязан вселять в вас доверие, веру в завтрашний день, бла-бла-бла и всякую чушь", - заявил Зеленский со сцены несколько лет назад.
Блогер Саваничи назвал это "новогодней речью" Зеленского.
Скриншот:Telegram/Саваничи
Примечательно, что сегодня многие обвиняют нынешнего президента Украины в том, что он фактически занял позицию своего предшественника, перенял его риторику и продолжил прежний курс, несмотря на обещания больших перемен.
Известная российская телеведущая Ольга Скабеева уже пошутила по этому поводу. Она назвала Зеленского первым в мире комиком, который спародировал самого себя в будущем.

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