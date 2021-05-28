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"Бизнес скоро закончится": На Украине наживаются на детях
28 мая 2021, 22:20 • 98 • В мире
На Украине наживаются на детях, причём делают это нагло и открыто. Украинский боксёр, финалист Олимпийских игр Денис Беринчик пригрозил расправой таким "дельцам". "Бизнес скоро закончится", - написал спортсмен.
27 мая стало известно о дисквалификации 11 детей-спортсменов Федерацией смешанных единоборств Украины MMA. Все они были участниками национального чемпионата, проходившего в Одессе с 21 по 24 мая. В документе федерации говорится, что спортсмены нарушили требование президента этой организации.
Родители дисквалифицированных борцов (а детям от 10 до 17 лет) рассказали украинскому изданию "Без табу", что нарушение федерация увидела в участии спортсменов в других соревнованиях, проводимых иными организаторами.
В Федерации смешанных единоборств Украины MMA о соревновательном опыте участников отлично знали, но поступили "хитро". Зарегистрировали детей, собрали с родителей взносы по 800 гривен с каждого, провели соревнования, определили победителей, а потом дисквалифицировали некоторых борцов. Призёры среди них тоже были.
Украинский боксёр Денис Беринчик написал в Instagram возмущённый пост. Он предположил, что в федерации "перепутали спорт со своей песочницей".
"Вы сбрили лавэ, которое сдали вам как взносы. <…> Следите за новостями - вы скоро станете их героями. Удачи вам в вашем "бизнесе". Он скоро закончится, хапуги", - пригрозил Беринчик.
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