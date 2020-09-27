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"Бить по такой армии - одно удовольствие": Сатановский жёстко осадил Киев в мечтах о НАТО
27 сентября 2020, 17:40 • 265 • Политика
Политолог Евгений Сатановский жёстко осадил Киев в его мечтах стать членом НАТО. По его словам, переход на натовский стандарт лишь ослабит ВСУ, а бить по такой армии в случае реальной войны - "одно удовольствие".
Так Сатановский прокомментировал украино-натовские учения "Объединённые усилия" и Rapid Nrident 2020, которые стали ответом на российские учения "Кавказ-2020".
Политолог обратил внимание, что все украинские "союзники" уже имели опыт столкновения с Москвой. И американцы, и британцы, и канадцы "имели счастье" вторгнуться в Россию в качестве интервентов в годы Гражданской войны. Тогда Запад помочь белому движению не сумел, теперь его вновь "потянуло в те же края на приключения".
По словам Сатановского, Украина всеми силами пытается приобщиться к НАТО, но при этом не понимает, что защищать Киев альянс не планирует. Более того, он сам хочет превратить украинцев в пушечное мясо.
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