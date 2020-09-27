Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Киевские нацисты устроили показательную расправу над «сепаратистом»
"План провалился": Западные лидеры пытаются спустить дело Навального н...
Политолог указал на следующего президента России
Названа причина крушения военного самолёта под Харьковом
Главная / Политика

"Бить по такой армии - одно удовольствие": Сатановский жёстко осадил Киев в мечтах о НАТО

27 сентября 2020, 17:40  •  265 • Политика
Политолог Евгений Сатановский жёстко осадил Киев в его мечтах стать членом НАТО. По его словам, переход на натовский стандарт лишь ослабит ВСУ, а бить по такой армии в случае реальной войны - "одно удовольствие".
Так Сатановский прокомментировал украино-натовские учения "Объединённые усилия" и Rapid Nrident 2020, которые стали ответом на российские учения "Кавказ-2020".
Политолог обратил внимание, что все украинские "союзники" уже имели опыт столкновения с Москвой. И американцы, и британцы, и канадцы "имели счастье" вторгнуться в Россию в качестве интервентов в годы Гражданской войны. Тогда Запад помочь белому движению не сумел, теперь его вновь "потянуло в те же края на приключения".
По словам Сатановского, Украина всеми силами пытается приобщиться к НАТО, но при этом не понимает, что защищать Киев альянс не планирует. Более того, он сам хочет превратить украинцев в пушечное мясо.
Вот, пускай она (Украина) теперь на натовские стандарты переходит. Чем быстрее она это сделает, тем лучше. Бить по такой армии - одно удовольствие. Их начальники это понять не способны, но они вообще умом не отличаются, - заключил эксперт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



265
Источник
Похожие новости
27 сентября 2020, 01:10
"Не знаю, как он извиняться будет": Грозные "предупреждения" Путину развеселили болгар
27 сентября 2020, 01:10
Захарова назвала новую угрозу для России: "А теперь самый главный вопрос"
27 сентября 2020, 03:00
Кого Путин лично рассматривает в преемники? В эфире у Гордона всплыло новое имя
27 сентября 2020, 01:10
"Мы их враги": Поживший в США Познер нашёл источник страха американцев перед русскими
27 сентября 2020, 12:10
Провокаторы "беломайдана" пустили в ход детоубийц
27 сентября 2020, 10:20
"Россия - враг" и субботнее "позорище": Против силовиков в Минске вышли "принцесски"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 сентября 2020, 18:50
Ватники закупают оружие... Думаете, речь о России? Хазин всех разочаровал
23 сентября 2020, 12:50
Альтернативное выступление Путина в ООН: "3 инфаркта, 2 инсульта, 4 обморока"
24 сентября 2020, 02:35
Что будет делать Россия, если Германия откажется от "Северного потока 2": Вассерман приоткрыл тайну
21 сентября 2020, 23:15
"Ковбои даже товары для ширпотреба произвести не могут!": Болгары оценили слова Путина
26 сентября 2020, 04:05
"План провалился": Западные лидеры пытаются спустить дело Навального на тормозах - Лурье
24 сентября 2020, 14:30
«Украина разваливается без помощи Путина» – Гордон
26 сентября 2020, 13:15
"Какой ужас": в России высказались о "смертельной угрозе" Украине
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.