"Бить по такой армии - одно удовольствие": Сатановский жёстко осадил Киев в мечтах о НАТО

Так Сатановский прокомментировал украино-натовские учения "Объединённые усилия" и Rapid Nrident 2020, которые стали ответом на российские учения "Кавказ-2020".

Политолог обратил внимание, что все украинские "союзники" уже имели опыт столкновения с Москвой. И американцы, и британцы, и канадцы "имели счастье" вторгнуться в Россию в качестве интервентов в годы Гражданской войны. Тогда Запад помочь белому движению не сумел, теперь его вновь "потянуло в те же края на приключения".

По словам Сатановского, Украина всеми силами пытается приобщиться к НАТО, но при этом не понимает, что защищать Киев альянс не планирует. Более того, он сам хочет превратить украинцев в пушечное мясо.