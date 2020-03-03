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"Бить будут". И лучше бы честно сказать: "Личные советы" Путина снова в тренде

03 марта 2020, 22:35  •  107 • Политика
Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы Андрея Ванденко, сформулировал своего рода "личные советы", попавшие в тренд. Например, о том, что иноагентам лучше бы честно сказать о своём сотрудничестве с патронами за рубежом.
- Эх... гражданское общество, - начал очередную часть спецпроекта ТАСС журналист Андрей Ванденко, вызвав недоумение президента России Владимира Путина.
- А почему вы так вздохнули тяжело? - спросил президент России.
- Потому что следующий вопрос будет о том, почему с активной частью общества государство предпочитает общаться с помощью дубинок?
Провокационная трактовка вопроса не сработала. Совершенно спокойно Путин ответил: "Неправда".
- Активная часть общества - не только так называемая несистемная оппозиция, которая нарушает действующий закон. Зачем вы так сужаете активную часть общества? Активная часть общества - это и волонтёры, их уже миллионы у нас, миллионы уже. Это же активная часть общества. Молодые, эффективные, деятельные люди, которые работают в самых разных сферах: и в сфере образования, и в сфере здравоохранения, экологии, просто помогают людям. Активно, здорово, я смотрю на них с восторгом и даже со слезами на глазах. Потому что действительно очень здорово люди работают.
Пожалуй, в этом непонимании термина "активная часть общества" и кроются основные противоречия. Нужно разобраться с определениями и не подменять одно другим. Но это уже отступление. Итак, мы снова рассказываем о серии бесед с Владимиром Путиным - на этот раз речь шла о самом широком понимании гражданского общества России.

"Есть правила, которых должны придерживаться все"

Говоря о так называемой "власти с дубинками", Путин повторил уже известную позицию. В России создаются такие условия, где все живут по одному и тому же закону: "есть правила, которых должны придерживаться все".
"И те, кому нравится власть, и те, кому она не нравится. Есть закон, и нужно его соблюдать. Иначе мы дойдём до ситуации полностью разбалансированной в стране. Иначе мы что, хотим, чтобы у нас на улицах жгли машины?"
Ванденко поинтересовался, мол, а когда у нас на улицах жгли машины? Путин ответил: "Вот если не реагировать, будут жечь. Будут бить витрины, и от этого конкретные люди будут страдать". Тут, к слову, имеет смысл напомнить о подобной ситуации в 90-х годах прошлого века, когда мы остались без действующей системы и реагировать было некому. Но в интервью это не прозвучало, зато был тезис о революционных событиях и в целом о революционных героях.
"Вот обратите внимание, если происходят какие-то революционные события, люди, которые довели до революции, они, как правило, во власти тоже не задерживаются. Очень быстро им становится неприятна и та власть, которая была создана в результате их активной и бурной деятельности. Исключение, пожалуй, только большевики, которые задержались после Октябрьского переворота достаточно долгое время. И потом сами развалились и страну за собой утащили".
Наконец, важно понимать: наказание за несанкционированные акции действует во всех странах мира, напомнил Путин. Более того, за подобные правонарушения международное законодательство предусматривает реальные сроки заключения.
"Там небольшие сроки, от шести месяцев до года. Но в некоторых странах просто за несанкционированные акции, там, если 12 человек, по-моему, в Швеции уже считается — массовые беспорядки. Пятёрочка ломится или десяточка. У нас такого нет, понимаете?"

"Личный совет" скрывающимся иноагентам

Особое внимание в той же части интервью президент уделил скрывающимся иноагентам - тем организациям, что не желают объявлять о том, что занимаются внутриполитическими вопросами в нашей стране за иностранное финансирование. "Это не по-честному, - подчеркнул Владимир Путин и дал личный совет подобным организациям: - Лучше бы сказать об этом и продолжать эту деятельность".
Президент напомнил о том, что в нашей стране деятельность некоммерческих организаций, работающих за иностранные деньги, не запрещена. Однако указал, что об этом следует предупреждать, говорить.
"Если они получают финансирование из-за границы и занимаются внутриполитической деятельностью, они должны об этом сказать", - обратил внимание глава государства, добавив, что подобное не имеет противоречий с мировой практикой и об ущемлении прав речи не идёт.
Кроме того, российский лидер напомнил о том, что закон об иноагентах касается исключительно НКО с иностранным финансированием, которые занимаются в нашей стране внутриполитической деятельностью. Однако законодательство не должно затрагивать те некоммерческие организации, что действуют в гуманитарной сфере.
Нам нужно точно совершенно понять, что такое внутриполитическая деятельность, и добиться того, чтобы не было подмены понятий, - указал глава государства. - И чтобы любая другая деятельность - гуманитарного характера работа, скажем условно, в области здравоохранения, в экологии, чтобы её не подтасовывали под внутриполитические дела.

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