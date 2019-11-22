"Бить будет!": "Лишённая сладкого" Тимошенко снова заплела свою "боевую косу-калач"

После принятия в первом чтении закона о рынке земли команда Зеленского поссорилась с группой сельхозпроизводителей, олигархов и патриотов, которые обвиняют их в антинародных реформах. Тимошенко предложила Зеленскому поддержку своей партии в обмен на ряд важных постов в украинских структурах, однако получила отказ.

После этого между президентом и лидером партии последовала виртуальная пикировка. "Есть ещё одна давняя украинская традиция. Раз в пять лет некоторым украинским президентам кажется, что они взяли джекпот! А дальше всё по сценарию... Ну, вы в курсе..." - написала Тимошенко в своём аккаунте в соцсети, добавив, что ждёт Зеленского на корпоративах "со своим пианино".

Перед этим Зеленский заявил, что Тимошенко принесла ему список своих людей для назначения на "сладкие" места, однако он отказался. "Ведь эпоха "договорняков" закончилась навсегда", - заявил украинский лидер, добавив, что фигуре Тимошенко лишение "сладкого" идёт только на пользу.

Сегодня Тимошенко появилась в Раде со своей "боевой косой-калачом". "Бить будет!" - шутливо замечает в Twitter декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков.