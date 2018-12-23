"Бить будем сильно, но аккуратно!": Коротченко раскрыл планы России на случай войны с Украиной - видео

В эфире программы "60 минут" военный эксперт Игорь Коротченко дал совет, как должна ответить Россия в случае нападения Украины. "Бить будем сильно, но аккуратно!" - пояснил эксперт.

Военный эксперт Игорь Коротченко в эфире программы "60 минут" дал практический совет о том, как России следует ответить в случае нападения Украины. Коротченко рекомендовал "бить сильно, но аккуратно".

По мнению эксперта, если президент Украины Петр Порошенко всё же решится на военное нападение на Россию, чтобы продлить военное положение, отменить выборы и остаться у власти, ответ российских военных должен быть максимально жестким, но при этом очень точечным. Коротченко посоветовал руководствоваться принципом, озвученным в советской комедии "Бриллиантовая рука".

"Бить будем сильно, но аккуратно!" - сказал военный эксперт в эфире телепередачи.

Напомним, что в Киеве даже не скрывают, что намерены повторить провокацию в Керченском проливе с проходом без разрешения военных кораблей Украины через территориальные воды России. При этом украинским морякам дан приказ стрелять без предупреждения.