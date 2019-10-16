|
"Бисером прямо в свиней": В Сети поддержали русский призыв к Европе о неонацистах
16 октября 2019, 13:09 • 64 • В мире
МИД России призвал ООН и ОБСЕ дать оценку неонацистским акциям в Киеве. В Сети поддержали призыв России, но усомнились в том, что в Европе на это раскроют глаза. "Бисером прямо в свиней", - отметил пользователь в Twitter под ником "Радио Стыдоба".
Российские дипломаты призвали международное сообщество отреагировать на неонацистсткие акции в Киеве. Как говорится в сообщении Министерства иностранных дел РФ, ООН и ОБСЕ должны дать оценку подобным тенденциям.
В сообщении МИД говорится, что радикальные организации устроили шествия 14 октября в украинской столице. Всё это сопровождалось агрессивными лозунгами и прославлением гитлеровских коллаборационистов Бандеры и Шухевича.
В ведомстве добавили, что "в современной Украине подобные акции становятся обыденным явлением".
В Сети поддержали призыв российских дипломатов, но усомнились в том, что Европа раскроет глаза на такие акции и всерьёз поднимет вопрос на международном уровне.
"И ведь не заметят..." - написал пользователь Twitter под ником MLaryss.
"Уважаемый МИД России, может, вы не в курсе, но все международные структуры, находящиеся под влиянием (управлением) США, никогда и нигде не будут осуждать русофобию в любом её проявлении, т.к. русофобия является идеологией англосаксов на данном этапе", - констатировал BarakPoroshenok.
Блогер с ником "Радио Стыдоба" высказался жёстче по этому поводу: "Бисером прямо в свиней".
Подпишитесь на нас
Загрузка...
64
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
13 октября 2019, 20:09
|
11 октября 2019, 06:24
|
14 октября 2019, 02:24
|
13 октября 2019, 23:09
|
15 октября 2019, 10:54
|
10 октября 2019, 04:09
|
11 октября 2019, 03:09