Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Шутка дня: И суток не прошло после выборов - русские придумали анекдот
Не та страна, не тот народ: Оскорбившему Россию Дмитрию Глуховскому ответил Ольш...
Украина получила удар под дых от европейских союзников: Румыния развернула ПВО
В Одессе мужчина кинул мусорку и отправил в нокаут украинскую нацистку
Главная / Политика

"Бинго! Виновный найден!": BILD назвал причину "самой дорогой" отопительной зимы в Германии

22 сентября 2021, 08:40  •  191 • Политика
Немецкое издание BILD назвало причину, за которой, по мнению авторов, кроется грозящая стать "самой дорогой" в истории Германии отопительная зима. "Бинго! Виновный найден!", - иронизирует блогер Сергей Колясников.
Он привёл выдержку из материала немецкого BILD, где со ссылкой на экспертов утверждают, что "немцев заставляет замерзать Путин". Отмечается, что на Германию надвигается самый дорогой отопительный сезон в истории и виноват в этом, конечно, президент России Владимир Путин, который якобы "намеренно недостаточно снабжает европейские газохранилища", чтобы "подтолкнуть ЕС к быстрой сертификации Nord Strаeam 2".
Абсурд новых обвинений в адрес России оценил блогер Сергей Колясников.
"Бинго! Виновный найден!", - отметил он, с иронией добавив, "русские преступно отказываются подарить газопровод и газ (а еще уголь, нефть и другие полезные ископаемые) демократическому мировому сообществу".
Ранее в британской прессе обвинили Владимира Путина в повышении цен на газ, из-за чего "полки супермаркетов остались пустыми". Статья с таким заголовком появилась в британском таблоиде The Sun.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





191
Источник
Похожие новости
22 сентября 2021, 01:20
Скорбь Зеленского повергла в недоумение его подписчиков: "Десять дней прошло"
22 сентября 2021, 01:20
Эрдоган заявил в ООН об "аннексии" Крыма и защите "прав крымских татар"
22 сентября 2021, 05:55
В Крыму ответили британской пословицей на отказ Турции признавать выборы
22 сентября 2021, 03:10
Конкурента Зеленского выдавливают: Политолог прояснил ситуацию со вторым сроком президента Украины
22 сентября 2021, 06:50
Чем опасно AUKUS для России? Джонсон и Байден обговорили подход к русским
22 сентября 2021, 01:20
Британские читатели высмеяли потуги Лондона по "делу Скрипалей": "Отвлечение внимания"
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 сентября 2021, 01:20
Скорбь Зеленского повергла в недоумение его подписчиков: "Десять дней прошло&quo...
22 сентября 2021, 05:00
В Италии на пшеничном поле появились 11 огромных русских букв и голубые глаза
22 сентября 2021, 01:20
Эрдоган заявил в ООН об "аннексии" Крыма и защите "прав крымских татар...
22 сентября 2021, 05:55
В Крыму ответили британской пословицей на отказ Турции признавать выборы
22 сентября 2021, 03:10
Конкурента Зеленского выдавливают: Политолог прояснил ситуацию со вторым сроком прези...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 сентября 2021, 08:50
В Одессе мужчина кинул мусорку и отправил в нокаут украинскую нацистку
18 сентября 2021, 00:10
"Газпром" категорично ответил евродепутатам: "Увеличили экспорт"
20 сентября 2021, 03:30
Шутка дня: И суток не прошло после выборов - русские придумали анекдот
18 сентября 2021, 19:25
Мэр Парижа высказалась о встрече с Тихановской
21 сентября 2021, 14:20
В Кремле не стали оспаривать решение Турции: Ответили коротко и ёмко
17 сентября 2021, 05:50
Польша решила жить без русского газа. Эксперт дал однозначную оценку: "Будет как с Украиной"
19 сентября 2021, 00:55
Экс-посла США "порвало" на теме выборов в России: "Google и Apple сдались" в угоду Путину
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.