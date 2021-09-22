"Бинго! Виновный найден!": BILD назвал причину "самой дорогой" отопительной зимы в Германии

Немецкое издание BILD назвало причину, за которой, по мнению авторов, кроется грозящая стать "самой дорогой" в истории Германии отопительная зима. "Бинго! Виновный найден!", - иронизирует блогер Сергей Колясников.

Он привёл выдержку из материала немецкого BILD, где со ссылкой на экспертов утверждают, что "немцев заставляет замерзать Путин". Отмечается, что на Германию надвигается самый дорогой отопительный сезон в истории и виноват в этом, конечно, президент России Владимир Путин, который якобы "намеренно недостаточно снабжает европейские газохранилища", чтобы "подтолкнуть ЕС к быстрой сертификации Nord Strаeam 2".

Абсурд новых обвинений в адрес России оценил блогер Сергей Колясников.

"Бинго! Виновный найден!", - отметил он, с иронией добавив, "русские преступно отказываются подарить газопровод и газ (а еще уголь, нефть и другие полезные ископаемые) демократическому мировому сообществу".

Ранее в британской прессе обвинили Владимира Путина в повышении цен на газ, из-за чего "полки супермаркетов остались пустыми". Статья с таким заголовком появилась в британском таблоиде The Sun.