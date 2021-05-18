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"Билл, ты педофил?" Основатель Microsoft снова в центре скандала

18 мая 2021, 21:15  •  93 • В мире
В последнее время странности в поведении некогда самого богатого человека планеты Билла Гейтса всё чаще становятся достоянием общественности. В американских СМИ лейтмотивом звучит вопрос: "Билл, ты педофил?" Уж слишком любвеобильным был миллиардер. И не только по отношению к сотрудницам компании.
Журналист Царьграда изучил публикации о Гейтсе и попытался распутать клубок любовных связей миллиардера и филантропа. А может, и педофила?
Американские журналисты проводят расследования с целью выяснить, насколько близкой была связь Гейтса с финансистом Джеффри Эпштейном, который покончил с собой в тюрьме в 2019 году. Эпштейн признал себя педофилом, его и судили за содержание борделя с несовершеннолетними.
Корреспондент Царьграда Егор Кучер выяснил, что, по иронии судьбы, один из судей, который занимался делом Эпштейна, сам был его клиентом.
"Источники уверяют, что в апартаментах, где высокопоставленным гостям оказывались соответствующие услуги, могли быть установлены камеры видеонаблюдения и микрофоны", - пишет Кучер.
Видимо, поэтому судья выхлопотал комфортабельную камеру для педофила-сутенёра. Да только перевоспитываться Эпштейн не стал и взялся за своё снова. И снова оказался в тюрьме, где его и нашли мёртвым.
В компании с Эпштейном часто замечали и Билла Гейтса. Они вместе летали на "деловые встречи" на скандально известном в США самолёте с пикантным названием "Лолита Экспресс". При этом такую компанию мужа не одобряла Мелинда Гейтс, но тот её недовольство игнорировал и продолжал "зависать" в особняке Эпштейна. Всё это привело к разводу.
Тем не менее пресс-секретарь Гейтса настойчиво уверяла, что у финансиста и миллиардера-благотворителя чисто "бизнес-отношения". Однако журналисты не нашли ни одного делового документа с этих "деловых встреч".
На фоне секс-скандалов с участием основателя и бывшего руководителя "Майкрософт" репутация Гейтса падает всё ниже. Последствия этого падения пока сложно представить.

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