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"Билл, отдай": Как Ельцин опозорился на весь мир - вспоминать стыдно до сих пор

18 января 2022, 11:40  •  364 • Политика
Французское издание Le Point опубликовало архивные материалы о встрече Бориса Ельцина и Билла Клинтона в 1999 году. Русские читатели признались, что до сих пор испытывают стыд за то, что произошло в тот день.
Незадолго до своей отставки первый президент России Борис Ельцин провёл переговоры с НАТО, которые окончились крайне неудачно для нашей страны и привели к расширению НАТО на восток. В 1999 году Ельцин решил пойти на вторую попытку и провёл встречу со своим американским коллегой Биллом Клинтоном в Стамбуле.
Именно там, пишут авторы Le Point, состоялся "почти неправдоподобный диалог", о котором стало известно лишь много позже, когда американцы рассекретили архивы.
Журналисты приводят следующие слова Ельцина: "Билл, я прошу тебя только об одном: отдай Европу России. США находятся вне Европы. Европа должна быть делом европейцев. Россия наполовину европейская, наполовину азиатская".
На что Клинтон якобы ответил, что едва ли все европейцы согласятся с этим. Но Ельцин продолжал умолять: "Я говорю серьёзно, Билл, отдай Европу России". Разумеется, в этом ему было жёстко отказано.
Авторы пишут, что Ельцин совершил огромную ошибку, согласившись в обмен на кредиты МВФ "отпустить" бывших друзей по соцлагерю в Североатлантический альянс. "Расширение НАТО после упразднения Варшавского договора было унижением для его страны", - не скрывают журналисты.
Специально для русских читателей статью Le Point перевело издание "ИноСМИ". В комментариях они пишут, что им действительно стыдно за бывшего президента: "Да уж. Опозорил на веки вечные". Многие признают, что единственное, за что Россия должна быть благодарна Борису Николаевичу, - это назначение преемником Владимира Путина, который теперь вынужден исправлять ошибки своего предшественника.

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