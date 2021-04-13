"Билет в один конец": Гиперзвуковой комплекс "Авангард" удивил китайцев

Гиперзвуковой комплекс "Авангард" удивил китайцев, которые называют его "билетом в один конец".

Гиперзвуковая ракета, запущенная комплексом "Авангард", способна всего за 15 минут долететь до столицы США и стереть её с лица планеты, что восхищает китайских журналистов и экспертов. Об этом пишет РИА ФАН.

Испытания системы стартовали в 2016 году. Скорость снаряда может достигать отметки в девять махов, поэтому современные комплексы ПВО не способны адекватно отреагировать на угрозу.

При этом ещё в 2018 году стало известно, что ракета может развивать максимальную скорость в 27 махов (около 30 тысяч километров в час), что превышает первую космическую. Таким образом, до Вашингтона она может добраться за 15 минут.

Поэтому китайское издание Sohu называет "Авангард" эдаким "билетом в один конец".

Как отметил ранее военный эксперт Игорь Коротченко, США и Россия остаются лидерами на рынке оружия. На объёмы закупок оружия и формирование оборонных бюджетов серьёзное влияние оказывает гонка вооружений. Поэтому активными экспортёрами становятся страны Персидского залива.

Но гонка вооружений идёт не просто на Ближнем Востоке, но в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом, включая Китай, Индию и даже Сингапур.

Русское оружие остаётся крайне востребованным. Москва поставляет вооружение даже в страны, которые считаются союзниками НАТО только формально. Например, в Египет и Турцию, передаёт "ПолитЭксперт".