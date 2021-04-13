Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия отказала Украине
В России съязвили над замешательством представителя США в ОБСЕ: "Мир на кра...
"Тю! Видали мы ту войну в гробу!": Донбасс выбрал Россию - переворот у...
«Зеленский боится до смерти»: В Киеве признали, что первый же удар РФ развалит В...
Главная / Политика

"Билет в один конец": Гиперзвуковой комплекс "Авангард" удивил китайцев

13 апреля 2021, 23:15  •  54 • Политика
Гиперзвуковой комплекс "Авангард" удивил китайцев, которые называют его "билетом в один конец".
Гиперзвуковая ракета, запущенная комплексом "Авангард", способна всего за 15 минут долететь до столицы США и стереть её с лица планеты, что восхищает китайских журналистов и экспертов. Об этом пишет РИА ФАН.
Испытания системы стартовали в 2016 году. Скорость снаряда может достигать отметки в девять махов, поэтому современные комплексы ПВО не способны адекватно отреагировать на угрозу.
При этом ещё в 2018 году стало известно, что ракета может развивать максимальную скорость в 27 махов (около 30 тысяч километров в час), что превышает первую космическую. Таким образом, до Вашингтона она может добраться за 15 минут.
Поэтому китайское издание Sohu называет "Авангард" эдаким "билетом в один конец".
Как отметил ранее военный эксперт Игорь Коротченко, США и Россия остаются лидерами на рынке оружия. На объёмы закупок оружия и формирование оборонных бюджетов серьёзное влияние оказывает гонка вооружений. Поэтому активными экспортёрами становятся страны Персидского залива.
Но гонка вооружений идёт не просто на Ближнем Востоке, но в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом, включая Китай, Индию и даже Сингапур.
Русское оружие остаётся крайне востребованным. Москва поставляет вооружение даже в страны, которые считаются союзниками НАТО только формально. Например, в Египет и Турцию, передаёт "ПолитЭксперт".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



54
Источник
Похожие новости
13 апреля 2021, 02:10
Зеленский потребовал от Байдена "ответить за слова"
13 апреля 2021, 02:10
Украинцам собрались объяснить, за что они будут проливать кровь
13 апреля 2021, 00:20
"Легко морализировать за тысячи миль от берегов Америки": США предупредили о потерях из-за Киева
13 апреля 2021, 04:00
"Нецивилизованные и непрофессиональные" русские вновь обошли США: Апгрейд Су-34 добавит жалких тонов
13 апреля 2021, 07:40
"Ёшкин кот, сама Украина требует!": После Зеленского Запад отчитала вице-премьер по евроинтеграции
13 апреля 2021, 19:35
Совбез ООН прекратил трансляцию заседания после комментария России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 апреля 2021, 17:40
"Зеленский в отчаянии": США "слились" из блицкрига в Донбассе
11 апреля 2021, 04:20
Два удара по русской вакцине: "Россия что-то скрывает"
07 апреля 2021, 02:15
"Геополитический цугцванг": Предупреждение болгар заставило эксперта назвать цену Донбасса для РФ
09 апреля 2021, 18:25
Американцы обрушились на Байдена: "Лавров прав..."
10 апреля 2021, 04:30
Потявкала и хватит – США оттаскивают украинскую Моську от Донбасса
07 апреля 2021, 02:15
Что задумали США в Донбассе: План американцев раскрыл Яков Кедми
11 апреля 2021, 09:50
"Это невозможно": кто захватил власть под боком у России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.