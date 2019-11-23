"Биение крыльев бабочки в Китае вызывает ураган в Техасе": Штаб Берлускони загадочно сообщил о его падении

Однако штаб Берлускони заявил, что его здоровью и жизни ничто не угрожает. "Никакого перелома бедра, ключиц, берцовых или других костей… Биение крыльев бабочки в Китае вызывает ураган в Техасе", - указывается в сообщении штаба.

По сведениям местных СМИ, 83-летний политик упал в давке из-за желающих сделать с ним селфи. По окончании мероприятия Берлускони вернулся домой на самолёте, а в больнице его подвергли различным проверкам.