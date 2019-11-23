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"Биение крыльев бабочки в Китае вызывает ураган в Техасе": Штаб Берлускони загадочно сообщил о его падении

23 ноября 2019, 00:54  •  21 • Политика
Экс-премьер Италии и глава партии "Вперёд, Италия" Сильвио Берлускони упал в хорватском Загребе в ходе конгресса Европейской народной партии. Политик был госпитализирован в миланскую больницу с ушибом.
Однако штаб Берлускони заявил, что его здоровью и жизни ничто не угрожает. "Никакого перелома бедра, ключиц, берцовых или других костей… Биение крыльев бабочки в Китае вызывает ураган в Техасе", - указывается в сообщении штаба.
По сведениям местных СМИ, 83-летний политик упал в давке из-за желающих сделать с ним селфи. По окончании мероприятия Берлускони вернулся домой на самолёте, а в больнице его подвергли различным проверкам.

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