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"Биение крыльев бабочки в Китае вызывает ураган в Техасе": Штаб Берлускони загадочно сообщил о его падении
23 ноября 2019, 00:54 • 21 • Политика
Экс-премьер Италии и глава партии "Вперёд, Италия" Сильвио Берлускони упал в хорватском Загребе в ходе конгресса Европейской народной партии. Политик был госпитализирован в миланскую больницу с ушибом.
Однако штаб Берлускони заявил, что его здоровью и жизни ничто не угрожает. "Никакого перелома бедра, ключиц, берцовых или других костей… Биение крыльев бабочки в Китае вызывает ураган в Техасе", - указывается в сообщении штаба.
По сведениям местных СМИ, 83-летний политик упал в давке из-за желающих сделать с ним селфи. По окончании мероприятия Берлускони вернулся домой на самолёте, а в больнице его подвергли различным проверкам.
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