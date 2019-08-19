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"Биби" в роли миротворца? Что будут обсуждать Нетаньяху с Зеленским
19 августа 2019, 01:09 • 5 • Политика
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским создание зоны свободной торговли и пенсионное соглашение. При этом, по оценкам политологов, этот визит выгоден и самому Нетаньяху, которого на родине называют "Биби". "Предполагаю, что Нетаньяху разыгрывает такой имидж миротворца", - прокомментировал политолог Кирилл Молчанов.
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху по приглашению нового лидера Украины впервые за 20 лет посетит Киев. Во время визита примет участие в церемонии поминовения погибших в Бабьем Яру, а также проведёт переговоры с Владимиром Зеленским.
По словам израильского премьера, он намерен обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским создание зоны свободной торговли и пенсионное соглашение.
Кроме того, в рамках переговоров будут подняты и другие вопросы, "которые будут способствовать укреплению прекрасных отношений между нашими странами".
При этом, как полагают эксперты, эта поездка выгодна и самому Нетаньяху, поскольку в Израиле уже в сентябре пройдут выборы. Сейчас политику необходимо продемонстрировать бурную деятельность на внешней арене, показать себя тем, кто способен решать геополитические проблемы, убеждён политолог Кирилл Молчанов.
"Мы видим, что Израиль в последние годы всё более вливается в мировую повестку. Предполагаю, что Нетаньяху разыгрывает такой имидж миротворца", - сказал эксперт в комментарии изданию "Украина.ру".
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