Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Трагедия под Ульяновском: СК возбудил дело по факту убийства семьи с малолетними...
Уж в армию невтерпёж: Взятка как способ попасть в строй
О запрете выезда за границу должники узнают из СМС: Минюст разработал новые попр...
«Пространство для торга»: почему в Германии не считают вывод контингента США из ...
Главная / Политика

"Биби" в роли миротворца? Что будут обсуждать Нетаньяху с Зеленским

19 августа 2019, 01:09  •  5 • Политика
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским создание зоны свободной торговли и пенсионное соглашение. При этом, по оценкам политологов, этот визит выгоден и самому Нетаньяху, которого на родине называют "Биби". "Предполагаю, что Нетаньяху разыгрывает такой имидж миротворца", - прокомментировал политолог Кирилл Молчанов.
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху по приглашению нового лидера Украины впервые за 20 лет посетит Киев. Во время визита примет участие в церемонии поминовения погибших в Бабьем Яру, а также проведёт переговоры с Владимиром Зеленским.
По словам израильского премьера, он намерен обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским создание зоны свободной торговли и пенсионное соглашение.
Кроме того, в рамках переговоров будут подняты и другие вопросы, "которые будут способствовать укреплению прекрасных отношений между нашими странами".
При этом, как полагают эксперты, эта поездка выгодна и самому Нетаньяху, поскольку в Израиле уже в сентябре пройдут выборы. Сейчас политику необходимо продемонстрировать бурную деятельность на внешней арене, показать себя тем, кто способен решать геополитические проблемы, убеждён политолог Кирилл Молчанов.
"Мы видим, что Израиль в последние годы всё более вливается в мировую повестку. Предполагаю, что Нетаньяху разыгрывает такой имидж миротворца", - сказал эксперт в комментарии изданию "Украина.ру".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



5
Источник
Похожие новости
18 августа 2019, 12:09
США нанесли "космический" удар по России: Заблокирована поставка углеволокна для орбитального телескопа
18 августа 2019, 08:54
Смертоносная реконструкция "Зимней вишни": Суд признал незаконность ввода ТРЦ
18 августа 2019, 08:54
"Хайп на костях" жертв пожара в "Зимней вишне": Известная модель призналась в случайном оскорблении
18 августа 2019, 18:39
"Неправильная помощь": Как Запад увидел "российскую угрозу" в Африке
18 августа 2019, 18:39
"К визиту Путина не готовы": Жена президента Франции повредила руку перед приездом главы России
18 августа 2019, 15:24
В России состоится турнир по киберспорту для детей с инвалидностью
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 августа 2019, 23:40
Твёрдый неуд для экономики РФ. Почему нужно менять всё
19 августа 2019, 00:54
«Насилие становится частью игры»: почему в американском Портленде происходят столкнов...
19 августа 2019, 00:54
Кличко прокомментировал своё высказывание о «завтрашнем дне»
19 августа 2019, 00:54
«Пространство для торга»: почему в Германии не считают вывод контингента США из стран...
19 августа 2019, 00:54
«Ведутся расшифровка и анализ»: в МАК рассказали о состоянии чёрных ящиков севшего в ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 августа 2019, 15:09
"Закрой свой рот, убийца": Ходорковский поплатился за "путинскую "Ходынку" народным гневом
18 августа 2019, 02:24
Грибы против ВСУ: Украинские военные лишились сразу девяти бойцов
12 августа 2019, 06:39
"Армия России пошла в атаку, гремят бои": Украинское издание впало в истерику
15 августа 2019, 23:54
«Вы, украинцы, такие же дураки как и мы, грузины. Поверили американцам»
14 августа 2019, 00:54
"Русские теперь за всё отвечают": Алек Болдуин объяснил, почему смерть Эпштейна "повесили" на Москву
15 августа 2019, 06:09
Грузия считает убытки: Русские туристы предпочли отдыхать у соседей и на Черном море
12 августа 2019, 11:52
Ковтун ПРЕДСКАЗАЛ дальнейшие действия Зеленского! Студия не может поверить!
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.