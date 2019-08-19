"Биби" в роли миротворца? Что будут обсуждать Нетаньяху с Зеленским

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху по приглашению нового лидера Украины впервые за 20 лет посетит Киев. Во время визита примет участие в церемонии поминовения погибших в Бабьем Яру, а также проведёт переговоры с Владимиром Зеленским.

По словам израильского премьера, он намерен обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским создание зоны свободной торговли и пенсионное соглашение.

Кроме того, в рамках переговоров будут подняты и другие вопросы, "которые будут способствовать укреплению прекрасных отношений между нашими странами".

При этом, как полагают эксперты, эта поездка выгодна и самому Нетаньяху, поскольку в Израиле уже в сентябре пройдут выборы. Сейчас политику необходимо продемонстрировать бурную деятельность на внешней арене, показать себя тем, кто способен решать геополитические проблемы, убеждён политолог Кирилл Молчанов.

"Мы видим, что Израиль в последние годы всё более вливается в мировую повестку. Предполагаю, что Нетаньяху разыгрывает такой имидж миротворца", - сказал эксперт в комментарии изданию "Украина.ру".