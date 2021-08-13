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"Би-би-си" заступились в высылаемую из страны журналистку Рейнсфорд: "Нападение на свободу СМИ"
13 августа 2021, 21:35 • 40 • Политика
Скандал с журналистской Сарой Рейнсфорд не утихает. Её высылают из страны, причём официальный представитель МИД России Мария Захарова чётко объяснила причины. Но вещательная корпорация "Би-би-си" объяснения не приняла и заступилась за Рейнсфорд. "Нападение на свободу СМИ", - считают британцы.
Глава "Би-би-си" Тим Дэйви распространил заявление, в котором выразил свою позицию по поводу выдворения Сары Рейнсфорд из России.
"Выдворение Сары Рейнсфорд является прямым нападением на свободу СМИ", - заявил он и добавил, что "решительно осуждает" такие меры.
По словам Дэйви, "Би-би-си" призывает Москву пересмотреть решение относительно британской журналистки. Глава корпорации отметил, что события в России по-прежнему будут освещаться "независимо и беспристрастно", пишет ТАСС.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с британской журналисткой BBC Сарой Рейнсфорд. Девушке ранее не стали продлевать визу в Россию, срок её истекает 31 августа.
По словам Захаровой, это был ответ на "визовые издевательства Лондона" в отношении русского собкора в Британии. На неоднократные предупреждения МИД России Британия не обращала внимания, отметила дипломат.
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