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"Безжалостно кромсает общую историю": Российские дипломаты указали на потерявшего совесть украинского посла
28 февраля 2020, 07:09 • 151 • Политика
Российские дипломаты в Берлине указали на потерявшего совесть украинского посла в ФРГ Андрея Мельника, который опубликовал статью на тему "голодомора". Дипмиссия России отметила, что представитель Киева "безжалостно кромсает общую историю" и забывает о погибших на российской территории СССР.
На своей странице в Facebook посольство РФ прокомментировало статью Мельника для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Дипломаты указали, что украинский посол не разбирался в причинах описанных им событий голода 1930-х годов в СССР, не опирался на исторические данные и не приводил никаких документов.
При этом дипломат "безжалостно рвал нашу общую историю, "сортируя" граждан некогда одной страны и жертв общей национальной трагедии".
Российское посольство отметило, что Мельник представил украинцев как жертв "геноцида", а казахов - как жертв политики Сталина по "уничтожению стремившихся к независимости" народов. При этом остальных, включая 2,5 млн жителей российской территории СССР, Мельник вообще не упомянул.
"Они в украинскую концепцию "голодомора-геноцида" не вписываются, они на другой стороне истории", - говорится в заявлении посольства.
Отмечается, что такого же безапелляционного подхода Киев требует от всего мира. Российские дипломаты назвали печальным тот факт, что ради политики люди забывают про совесть.
Массовый голод 1930-х годов стал трагедией для всего СССР. Люди умирали не только на Украине, но и в Белоруссии, на Кавказе, Урале, в Западной Сибири.
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