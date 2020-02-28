"Безжалостно кромсает общую историю": Российские дипломаты указали на потерявшего совесть украинского посла

На своей странице в Facebook посольство РФ прокомментировало статью Мельника для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Дипломаты указали, что украинский посол не разбирался в причинах описанных им событий голода 1930-х годов в СССР, не опирался на исторические данные и не приводил никаких документов.

При этом дипломат "безжалостно рвал нашу общую историю, "сортируя" граждан некогда одной страны и жертв общей национальной трагедии".

Российское посольство отметило, что Мельник представил украинцев как жертв "геноцида", а казахов - как жертв политики Сталина по "уничтожению стремившихся к независимости" народов. При этом остальных, включая 2,5 млн жителей российской территории СССР, Мельник вообще не упомянул.

"Они в украинскую концепцию "голодомора-геноцида" не вписываются, они на другой стороне истории", - говорится в заявлении посольства.

Отмечается, что такого же безапелляционного подхода Киев требует от всего мира. Российские дипломаты назвали печальным тот факт, что ради политики люди забывают про совесть.

Массовый голод 1930-х годов стал трагедией для всего СССР. Люди умирали не только на Украине, но и в Белоруссии, на Кавказе, Урале, в Западной Сибири.