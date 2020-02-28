Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Земля Победы: сенаторы почтили память героев боев подо Ржевом
В Тбилиси состоялась встреча правительства и оппозиции
Лукашенко проговорился зачем ему Союз с Россией (Telegram. Обзор)
Полуголые, измученные и замёрзшие: Индусы рассказали, на что пришлось пойти ради...
Главная / Политика

"Безжалостно кромсает общую историю": Российские дипломаты указали на потерявшего совесть украинского посла

28 февраля 2020, 07:09  •  151 • Политика
Российские дипломаты в Берлине указали на потерявшего совесть украинского посла в ФРГ Андрея Мельника, который опубликовал статью на тему "голодомора". Дипмиссия России отметила, что представитель Киева "безжалостно кромсает общую историю" и забывает о погибших на российской территории СССР.
На своей странице в Facebook посольство РФ прокомментировало статью Мельника для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Дипломаты указали, что украинский посол не разбирался в причинах описанных им событий голода 1930-х годов в СССР, не опирался на исторические данные и не приводил никаких документов.
При этом дипломат "безжалостно рвал нашу общую историю, "сортируя" граждан некогда одной страны и жертв общей национальной трагедии".
Российское посольство отметило, что Мельник представил украинцев как жертв "геноцида", а казахов - как жертв политики Сталина по "уничтожению стремившихся к независимости" народов. При этом остальных, включая 2,5 млн жителей российской территории СССР, Мельник вообще не упомянул.
"Они в украинскую концепцию "голодомора-геноцида" не вписываются, они на другой стороне истории", - говорится в заявлении посольства.
Отмечается, что такого же безапелляционного подхода Киев требует от всего мира. Российские дипломаты назвали печальным тот факт, что ради политики люди забывают про совесть.
Массовый голод 1930-х годов стал трагедией для всего СССР. Люди умирали не только на Украине, но и в Белоруссии, на Кавказе, Урале, в Западной Сибири.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



151
Источник
Похожие новости
28 февраля 2020, 07:09
"Пиар-ход, но не решение проблемы": Увеличение НДФЛ для богатых не даст эффекта - ФНС
28 февраля 2020, 07:09
"Безжалостно кромсает общую историю": Российские дипломаты указали на потерявшего совесть украинского посла
27 февраля 2020, 21:24
Песков ответил на вопрос об инициативах увековечить память Немцова
28 февраля 2020, 03:54
Меркель в бундестаге сочли пособницей в убийстве Сулеймани
27 февраля 2020, 21:24
"Видео дня": депутаты Ленобласти прервали заседание ради физкультуры с чирлидершами
28 февраля 2020, 00:39
Пусть будет "самый захудалый замминистра": как раздают должности в правительстве. Откровения Жириновского
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 февраля 2020, 00:39
Нас, как в 2015-м, склоняют к войне? Как турки пытаются повторить "удар в спину&...
28 февраля 2020, 00:24
Число задержанных после беспорядков в Жмеринке возросло до 19
28 февраля 2020, 00:24
«В районах, где террористы пытались атаковать»: в МИД России рассказали об ударах Тур...
28 февраля 2020, 03:54
Даже без мата: Сатановский литературно ответил главе Госдепа США на призыв "прек...
28 февраля 2020, 03:54
"Эрдоган соврал Путину. Помидорами не отделаются": Сатановский расстроил ту...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 февраля 2020, 10:54
Дальше терпеть некуда: Расследование Скуратова напугало ельцинскую "семью"
23 февраля 2020, 19:54
Крым - русский. Доказано в Гааге
26 февраля 2020, 06:24
ЗРПК «Панцирь-С1»: туляки вышли за пределы реальности
27 февраля 2020, 08:24
Вертолет США уничтожил русский танк Армата (Telegram. Обзор)
27 февраля 2020, 14:54
Помпео дали дельный совет: США потребовали вернуть Крым Украине, русские ответили пословицей
27 февраля 2020, 08:24
Что скрывается за коронавирусом
21 февраля 2020, 19:09
Россия не повелась на блеф Эрдогана и выпустила "гусей"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.