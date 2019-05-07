"Безжалостная сила" оказалась "пшиком". Немецкий журналист разгадал блеф американских авианосцев

Журналист немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Лоренц Хемикер считает американские авианосцы одним из самых больших блефов в истории страны. Таким образом он оценил решение Вашингтона отправить авианосец к берегам Ирана. Предполагалось, что это будет мерой давления. Однако немец придерживается иной позиции.

Напомним, к Ирану отправят "Авраама Линкольна", а вместе с ним бомбардировщики, о чем ранее говорил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. Он отмечал, что США таким образом посылают Ирану "ясный и безошибочный сигнал".

"...о том, что любое нападение на интересы Соединенных Штатов или наших союзников будет встречено с безжалостной силой", - так звучала полная цитата.

Хемикер в своем материале предполагает, что авианосная группа США может быть "стотысячетонным блефом".

С одной стороны, нельзя отрицать, что группа мощная. С другой, неясно, произведет ли она хоть какой-то эффект в случае с Ираном, размышляет журналист. Ведь, во-первых, прошлым летом американские авианосцы просто не перешли от слов к делу, хотя тоже были направлены как "аргумент" в Японское море. На деле же корабли направились вообще в другом направлении - приняли участие в маневрах в Индийском океане.

Во-вторых, авианосцы у берегов Ирана уже "не исключение, а правило". Наконец, "Авраам Линкольн" и так направлялся к Аравийскому полуострову, а заявление по Ирану было сделано чуть ли не ради красного словца. Кстати, представитель Высшего совета нацбезопасности Ирана Кейван Хосрави уже заявил, что Тегеран сомневается, что США, отправив авианосец к берегам Ирана, захотят проверить возможности Иранских вооруженных сил.