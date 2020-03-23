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"Беззащитная" перед коронавирусом Меркель закупилась вином и туалетной бумагой: Но деньги в руки не взяла

23 марта 2020, 09:35  •  104 • В мире
Канцлера ФРГ Ангелу Меркель заметили в одном из берлинских супермаркетов. В разгар пандемии глава немецкого правительства почему-то оказалась без защитного респиратора. Журналисты также оценили, что прикупила канцлер: в ее корзине оказались четыре бутылки вина, туалетная бумага и косметические средства. Отмечается, что за покупки Меркель расплатилась карточкой.
В одном из берлинских супермаркетов Hit Ullrich очевидцы заметили канцлера ФРГ Ангелу Меркель. Сравнившая пандемию коронавируса чуть ли не с борьбой времен Второй мировой политик гуляла по магазину без респиратора. Она была в привычном для неё синем брючном костюме.
В корзине у Меркель заметили четыре бутылки вина, а также пачку туалетной бумаги. Также там были гель для душа и другие хозяйственные товары и продовольствие.
По словам журналистов, встретить канцлера в этом супермаркете можно достаточно часто. На телеканале RTL назвали самостоятельные походы Меркель в разгар коронавируса "мужеством".
Впрочем, отмечается, что наличные Меркель в руки не брала - расплачивалась картой. Ранее в СМИ появилась версия, что вирус может переноситься через деньги.
Напомним, что в Германии число носителей вируса превысило 22,1 тысячи человек, 76 больных скончались.
Из-за распространения инфекции в стране объявил карантин один из городов - Фрайбург, передает РИА ФАН.
Он стал первым немецким городом, где официально ввели ограничения на передвижение граждан из-за пандемии. Местные власти ввели двухнедельный запрет на посещение общественных мест, покидать дом или квартиру можно только в случае крайней необходимости, как в Италии, где карантин действует уже несколько недель.

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