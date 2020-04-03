"Безусловно, упущено время. Людям никто не спешил помогать": Асафов о причинах коронавирусной катастрофы США

Американские власти запросили у Пентагона 100 тысяч мешков для трупов. В США, по последним данным, больше 216 тысяч случаев заражения и уже больше 5 тысяч погибших от болезни. При этом, по оценке специалистов, пик эпидемии ещё не пройден. Ситуацию прокомментировал политолог Александр Асафов.

По его мнению, плачевная ситуация с распространением коронавирусной инфекции в мире связана с легкомысленным отношением отдельных государств к болезни. Среди таких государств нужно отметить Италию, Испанию и в первую очередь США, которые быстро вышли на первое место, несмотря на хвалёную систему здравоохранения, которой они очень гордятся, отмечает эксперт.

Он напоминает, что благодарить за эту систему следует президента США Барака Обаму. Пришедшему ему на смену Дональду Трампу так и не удалось в полной мере отменить все внесённые предшественником изменения, объясняет политолог.

Да и сам характер оказания исключительно платной медицинской помощи привёл к тому, что людей не обследовали, не оказывали им бесплатную помощь, не закрывали аэропорты и не вводили другие ограничения такой ситуации, - сказал Александр Асафов в интервью Nation News.

Политолог добавил, что США упустили время, и это сыграло роковую роль. Из-за этого американцам не удалось ни стабилизировать, ни тем более переломить ситуацию.