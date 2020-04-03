Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Симптомы у всех разные»: жительница Италии рассказала, как в Риме лечат пациент...
Почему именно Италия: Тайна "странных смертей" раскрыта
"В страшном сне представить не могу, чтобы Шойгу так поступил": Баране...
"Результат "смекалки" американцев": Леонков рассказал о &quo...
Главная / Политика

"Безусловно, упущено время. Людям никто не спешил помогать": Асафов о причинах коронавирусной катастрофы США

03 апреля 2020, 16:35  •  84 • Политика
Пентагон передаст властям США 100 тысяч мешков для тел. В стране свыше 216 тысяч случаев заражения коронавирусом и больше 5 тысяч погибших от инфекции. "Безусловно, упущено время. Людям никто не спешил помогать, и это вызвало скачок заболеваемости", - объясняет политолог Александр Асафов.
Американские власти запросили у Пентагона 100 тысяч мешков для трупов. В США, по последним данным, больше 216 тысяч случаев заражения и уже больше 5 тысяч погибших от болезни. При этом, по оценке специалистов, пик эпидемии ещё не пройден. Ситуацию прокомментировал политолог Александр Асафов.
По его мнению, плачевная ситуация с распространением коронавирусной инфекции в мире связана с легкомысленным отношением отдельных государств к болезни. Среди таких государств нужно отметить Италию, Испанию и в первую очередь США, которые быстро вышли на первое место, несмотря на хвалёную систему здравоохранения, которой они очень гордятся, отмечает эксперт.
Он напоминает, что благодарить за эту систему следует президента США Барака Обаму. Пришедшему ему на смену Дональду Трампу так и не удалось в полной мере отменить все внесённые предшественником изменения, объясняет политолог.
Да и сам характер оказания исключительно платной медицинской помощи привёл к тому, что людей не обследовали, не оказывали им бесплатную помощь, не закрывали аэропорты и не вводили другие ограничения такой ситуации, - сказал Александр Асафов в интервью Nation News.
Политолог добавил, что США упустили время, и это сыграло роковую роль. Из-за этого американцам не удалось ни стабилизировать, ни тем более переломить ситуацию.
Безусловно, упущено время. Людям никто не спешил помогать, и это вызвало скачок заболеваемости. По оценке американских аналитиков и эпидемиологов, погибнуть могут до 2,2 млн человек, - прокомментировал ситуацию эксперт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



84
Источник
Похожие новости
03 апреля 2020, 00:35
Нефть по четыре доллара? Если будет предложение - Песков осадил Белоруссию
03 апреля 2020, 10:35
ООН отказалась от российского варианта борьбы с пандемией
03 апреля 2020, 14:35
"Нам конец": Собчак показала фейковое обращение Путина. Без мата не обошлось
03 апреля 2020, 03:35
До мая — семья: почему нерабочие дни продлили до конца апреля
03 апреля 2020, 02:35
"Надо послать демократию на время подальше": Сатановский озвучил рецепт выживания в эпидемию коронавируса
03 апреля 2020, 00:35
Президент Сербии попросил о помощи Россию. Путин пообещал
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 марта 2020, 20:00
Путин и Трамп со скандалом поговорили о нефти и эпидемии
28 марта 2020, 02:35
Лукашенко поддержал "людоедские" слова Трампа и "плюнул в спину" России
30 марта 2020, 01:35
Юг Италии на грани бунта
30 марта 2020, 13:35
Коронавирус выдадут глаза: Американские врачи сделали предупреждение
28 марта 2020, 04:35
"На 11-й день наконец появился врач": Восхваляющий Запад Акунин столкнулся с "британской заботой"
31 марта 2020, 00:35
"Дешевле, чем неделя в Куршевеле": Маргарита Симоньян воззвала к совести олигархов
02 апреля 2020, 09:35
Украина перехитрила МВФ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.