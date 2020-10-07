"Безумные русские" и Темнейший: Навальный переплюнул ОЗХО и сменил версию покушения на убийство

Основатель ФБК в ходе разговора ответил на вопрос, кто и с какой целью совершил на него покушение. Навальный не сомневается, что за "отравлением" стоит лично президент России Владимир Путин. Он убеждён, что только по приказу главы государства спецслужбы могли использовать химическое оружие. Предложенный Дудём вариант, что некто, имеющий доступ к "Новичку", мог применить его без ведома президента, или что отравляющее вещество вообще изготовил какой-нибудь химик в домашней лаборатории, Навальный сразу отверг.

При этом оппозиционер несколько раз изменил версию о мотивах "отравителей". Сперва он утверждал, что его хотели ликвидировать за политическую деятельность. Затем сказал, что главной целью было вовсе не убийство, а "наведение ужаса" на весь мир.

Я даже знаю здесь, в Германии, что люди рассуждают так: "Эти русские, Путин… Может, не будем с ними связываться? Они же безумные! Какой-то "Новичок". В самолёте. Против гражданина России, - рассуждает Навальный.

Основатель ФБК уверен, что Путин "одержим идеей таинственных отравлений" и что ему нравится "повелевать армией ниндзя-отравителей".