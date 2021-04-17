"Безумная собака у наших ворот": Аваков показал "содержательный разговор" с Россией по-украински

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков показал, что означает "содержательный разговор", о котором говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал радикалов на линию соприкосновения в Донбассе: "Безумная собака у наших ворот".Министр внутренних дел Украины призвал радикалов в Донбасс. Он заявил, что нужно оборонять Украину.До этого президент страны Владимир Зеленский говорил, что Украина всегда готова к "содержательному дипломатическому разговору по Донбассу". На этом фоне особенно интересно последнее заявление Авакова, который призвал "под ружье" добровольцев.В своём Facebook политик написал, что Россия якобы вновь стягивает военные силы к Украине и стране угрожает новая агрессия."Безумная собака снова у наших ворот... Нам не привыкать - мы на своей земле и будем защищаться! Сегодня крайне важно реагировать на собранную угрозу и адекватно: концентрация всех патриотических сил Украины вокруг общей цели - дать решительный конец возможным провокациям и агрессии!" - написал Аваков.Он напомнил о событиях 2014 года, когда в стране произошёл переворот. Тогда было лишь 10% военного опыта, зато 90% силы духа, убеждён Аваков."Аваков (негласный папик всех украинских нациков) пригласил на фронт патриотов - радикальные группировки. В тех районах у линии соприкосновения, где стоят эти ведроголовые, обычно больше всего провокаций, обстрелов и жертв среди гражданских и разрушений", - отметили в Telegram-канале Makarenko.Live.