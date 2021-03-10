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"Безумие и отвага": Пингвин спасся от косаток в лодке с туристами
10 марта 2021, 08:45 • 68 • В мире
"Безумием и отвагой" одновременно назвали туристы поступок пингвина, который, спасаясь от стаи преследовавших его косаток, запрыгнул в лодку с туристами.
Необычный случай произошёл в Антарктиде. Здесь королевский пингвин, спасаясь от стаи преследовавших его косаток, запрыгнул в лодку с туристами. Туристы - блогер Мэтт Карстен и его жена Анна - успели снять трёхминутное видео об этом событии и распространить в интернете.
Как пишет Daily Mail, инцидент произошёл во время экскурсии по айсбергам, расположенным в проливе Герлаха в Антарктиде. В это время на небольших участках айсбергов ютились королевские пингвины, вокруг которых вились касатки в поисках лёгкой добычи.
По словам туристов, один из пингвинов неожиданно упал в воду, хищники бросились за ним, но промахнулись, так как птица не растерялась и, собрав силы, заскочила в лодку с туристами. Косатки на протяжении всего путешествия не отставали от лодки, в которой находился пингвин. Люди высадили птицу на одном из ледяных островов.
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