"Безумие и отвага": Пингвин спасся от косаток в лодке с туристами

"Безумием и отвагой" одновременно назвали туристы поступок пингвина, который, спасаясь от стаи преследовавших его косаток, запрыгнул в лодку с туристами.

Необычный случай произошёл в Антарктиде. Здесь королевский пингвин, спасаясь от стаи преследовавших его косаток, запрыгнул в лодку с туристами. Туристы - блогер Мэтт Карстен и его жена Анна - успели снять трёхминутное видео об этом событии и распространить в интернете.

Как пишет Daily Mail, инцидент произошёл во время экскурсии по айсбергам, расположенным в проливе Герлаха в Антарктиде. В это время на небольших участках айсбергов ютились королевские пингвины, вокруг которых вились касатки в поисках лёгкой добычи.

По словам туристов, один из пингвинов неожиданно упал в воду, хищники бросились за ним, но промахнулись, так как птица не растерялась и, собрав силы, заскочила в лодку с туристами. Косатки на протяжении всего путешествия не отставали от лодки, в которой находился пингвин. Люди высадили птицу на одном из ледяных островов.