"Безработица? А чё такого?": Жительницу Канар возмутила борьба с COVID в Испании

Жительница Канарских островов рассказала о борьбе с коронавирусом властей Испании.

Бизнесвумен родом из России, проживающая на Канарских островах, Маргарита Аникьева высказалась относительно введения карантина и борьбы с пандемией коронавируса.

"В принципе, мы вошли во времена, которые я бы назвала "неконтролируемый хаос", - написала уроженка Санкт-Петербурга, проживающая в Испании.

Вакцинация в Испании идёт полным ходом. Уже чуть ли не на первое место в Европе вырвались. Параллельно вырвались и на первое место по количеству инфицированных на 100 тыс. человек. Показатель около 700 человек,

- сообщает Аникьева.

Она отмечает, что власти Испании усиленно проводят вакцинацию населения и намерены ввести в стране ковид-паспорта, а также ограничить свободы невакцинированных граждан.

Экономические реформы - это отдельной строкой. Они все сводятся только к повышению налогов. А испанская центральная власть ещё дальше пошла. Планируют ввести очередное повышение минимальной зарплаты. А чё такого. Ну будет безработица на процентов 10 выше. Неприятность эту мы переживём,

- рассказала женщина о политике страны.

Про то, что при нынешней власти Санчеса будут введены хотя бы какие-то разумные экономические инициативы, даже мечтать не приходится. Верхушка не слышит никакие предложения. Даже касаемо ситуации с вирусом. Которые, может быть, и окажутся эффективными,

- выразила мнение жительница Канар.