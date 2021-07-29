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"Безработица? А чё такого?": Жительницу Канар возмутила борьба с COVID в Испании
29 июля 2021, 20:25 • 128 • В мире
Жительница Канарских островов рассказала о борьбе с коронавирусом властей Испании.
Бизнесвумен родом из России, проживающая на Канарских островах, Маргарита Аникьева высказалась относительно введения карантина и борьбы с пандемией коронавируса.
"В принципе, мы вошли во времена, которые я бы назвала "неконтролируемый хаос", - написала уроженка Санкт-Петербурга, проживающая в Испании.
- сообщает Аникьева.
Она отмечает, что власти Испании усиленно проводят вакцинацию населения и намерены ввести в стране ковид-паспорта, а также ограничить свободы невакцинированных граждан.
- рассказала женщина о политике страны.
- выразила мнение жительница Канар.
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