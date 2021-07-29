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"Безработица? А чё такого?": Жительницу Канар возмутила борьба с COVID в Испании

29 июля 2021, 20:25  •  128 • В мире
Жительница Канарских островов рассказала о борьбе с коронавирусом властей Испании.
Бизнесвумен родом из России, проживающая на Канарских островах, Маргарита Аникьева высказалась относительно введения карантина и борьбы с пандемией коронавируса.
"В принципе, мы вошли во времена, которые я бы назвала "неконтролируемый хаос", - написала уроженка Санкт-Петербурга, проживающая в Испании.
Вакцинация в Испании идёт полным ходом. Уже чуть ли не на первое место в Европе вырвались. Параллельно вырвались и на первое место по количеству инфицированных на 100 тыс. человек. Показатель около 700 человек,
- сообщает Аникьева.
Она отмечает, что власти Испании усиленно проводят вакцинацию населения и намерены ввести в стране ковид-паспорта, а также ограничить свободы невакцинированных граждан.
Экономические реформы - это отдельной строкой. Они все сводятся только к повышению налогов. А испанская центральная власть ещё дальше пошла. Планируют ввести очередное повышение минимальной зарплаты. А чё такого. Ну будет безработица на процентов 10 выше. Неприятность эту мы переживём,
- рассказала женщина о политике страны.
Про то, что при нынешней власти Санчеса будут введены хотя бы какие-то разумные экономические инициативы, даже мечтать не приходится. Верхушка не слышит никакие предложения. Даже касаемо ситуации с вирусом. Которые, может быть, и окажутся эффективными,
- выразила мнение жительница Канар.

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