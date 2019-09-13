"Безответственность и ослабление контроля": Источник рассказал, как Смоленкову удалось сбежать в Черногорию вопреки запрету на выезд

Смоленков выехал в Черногорию на отдых в июне 2017 года, несмотря на то, что в то время для российских чиновников действовал запрет на выезд в эту страну. Допустившие это должностные лица уже понесли наказание, рассказал "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, после исчезновения Смоленкова с отдыха была начата проверка. Были установлены чиновники, которые выдали разрешение на выезд Смоленкову. Собеседник агентства добавил, что они нарушили установленный в то время запрет для российских госслужащих выезжать в эту балканскую страну.

Запрет был введен весной 2017 года на фоне обострения отношений между Россией и Черногорией, когда последняя обвинила Москву в неудавшейся якобы попытке госпереворота в стране осенью 2016 года.

"Действия должностных лиц были квалифицированы как безответственность и ослабление контроля", - сказал источник, отметив, что некоторые виновные были даже уволены.

Другой источник агентства добавил, что после того, как Смоленков и его семья перестали выходить на связь, в сентябре 2017 года в России было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" и был начат их розыск. Через несколько месяцев оно было закрыто.