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"Безответственность и ослабление контроля": Источник рассказал, как Смоленкову удалось сбежать в Черногорию вопреки запрету на выезд

13 сентября 2019, 12:09  •  76 • Политика
Стало известно, как бывший сотрудник администрации президента России Олег Смоленков, которого СМИ называют агентом Вашингтона, смог выехать в Черногорию, несмотря на действующий запрет на выезд в эту страну для госслужащих. Информацией поделился источник, знакомый с ситуацией.
Смоленков выехал в Черногорию на отдых в июне 2017 года, несмотря на то, что в то время для российских чиновников действовал запрет на выезд в эту страну. Допустившие это должностные лица уже понесли наказание, рассказал "Интерфаксу" информированный источник.
По его словам, после исчезновения Смоленкова с отдыха была начата проверка. Были установлены чиновники, которые выдали разрешение на выезд Смоленкову. Собеседник агентства добавил, что они нарушили установленный в то время запрет для российских госслужащих выезжать в эту балканскую страну.
Запрет был введен весной 2017 года на фоне обострения отношений между Россией и Черногорией, когда последняя обвинила Москву в неудавшейся якобы попытке госпереворота в стране осенью 2016 года.
"Действия должностных лиц были квалифицированы как безответственность и ослабление контроля", - сказал источник, отметив, что некоторые виновные были даже уволены.
Другой источник агентства добавил, что после того, как Смоленков и его семья перестали выходить на связь, в сентябре 2017 года в России было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" и был начат их розыск. Через несколько месяцев оно было закрыто.

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