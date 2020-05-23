Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
ЛДНР идёт в наступление? Пасечник и Пушилин выдвинули ультиматум Киеву
Нашли высказывания Бандеры по поводу Крыма. Националисты зря тратят время
"Российские ракеты нацелены на польские города": Слова Лаврова вызвали...
Из-за фатальной ошибки Украина превратится в непроходимое болото
Главная / Политика

"Безответственно встают на американскую сторону": В Совфеде ответили НАТО

23 мая 2020, 22:55  •  65 • Политика
В заявлении Североатлантического альянса содержатся шаги, которые должна предпринять Россия, чтобы США вернулись в Договор по открытому небу. В Совфеде ответили НАТО, отметив, что там "безответственно встают на американскую сторону".
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Вашингтон вернётся к выполнению Договора по открытому небу после некоторых шагов России. Москва должна снять ограничения по разведке в небе над Калининградской областью, а также разрешить полёты вблизи российско-грузинской границы. Также было сказано, что Россия якобы "избирательно" следует этому соглашению.
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв заявил, что НАТО снова "совершенно безответственно встают на американскую сторону". Он добавил, что европейские страны сами стали членами операции по разрушению Договора по открытому небу, но не понимают этого. Союзники американцев уверены, что Соединённые Штаты защитят их, если потребуется.
"Именно поэтому, выбирая между правдой и интересами, эти страны действуют в соответствии с интересами, даже если это противоречит реальной ситуации", - подчеркнул член Совфеда в разговоре с RT.
Косачёв отметил, что "вызывает сожаление" такая позиция Североатлантического альянса.
В МИД России ранее назвали "подрывающим европейскую безопасность и прискорбным" выход США из Договора по открытому небу.
Договор по открытому небу действует с 2002 года, хотя был подписан 34 государствами ещё в 1992-м. Он предполагает разрешение странам-участницам совершать полёты над территорией друг друга, собирая информацию о военных мероприятиях и Вооружённых силах.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



65
Источник
Похожие новости
23 мая 2020, 05:55
Россия не даёт открытого неба: Как Польша устроилась на подпевках США
23 мая 2020, 08:55
"Чудовищный сеанс политического стриптиза": Бородай рассказал о падении Стрелкова-Гиркина
23 мая 2020, 05:55
"Новый выпуск запретили": "Бесогон ТВ" Михалкова вновь сняли с эфира
23 мая 2020, 16:55
Путина на День Победы подставили, заявил Зюганов
23 мая 2020, 03:55
Геннадий Зюганов назвал Владимира Путина государем в прямом эфире
23 мая 2020, 18:55
"Крайне опасная ситуация": Греф стал причиной удара по Михалкову. Пронько указал на риски
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 мая 2020, 07:55
Донецк ждал Путина ещё в 2003 году! Геращенко не может отойти от шока
21 мая 2020, 13:55
"Российские ракеты нацелены на польские города": Слова Лаврова вызвали истерику у местных
17 мая 2020, 16:55
Позор дипломатии США: Американский постпред наступил на украинские "грабли"
17 мая 2020, 19:55
"Кричащая сенсация" по МН17: Независимый эксперт разбил версию с "Буком" в микрочастицы
19 мая 2020, 03:55
Все дело в спичках: как СССР выиграл торговую войну с Америкой
18 мая 2020, 05:55
Госпереворот со ставкой на Медведева: Бунт олигархов в январе сломал Путин, уверен Аверьянов
22 мая 2020, 09:15
США озвучили новые обязанности России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.