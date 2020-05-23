"Безответственно встают на американскую сторону": В Совфеде ответили НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Вашингтон вернётся к выполнению Договора по открытому небу после некоторых шагов России. Москва должна снять ограничения по разведке в небе над Калининградской областью, а также разрешить полёты вблизи российско-грузинской границы. Также было сказано, что Россия якобы "избирательно" следует этому соглашению.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв заявил, что НАТО снова "совершенно безответственно встают на американскую сторону". Он добавил, что европейские страны сами стали членами операции по разрушению Договора по открытому небу, но не понимают этого. Союзники американцев уверены, что Соединённые Штаты защитят их, если потребуется.

"Именно поэтому, выбирая между правдой и интересами, эти страны действуют в соответствии с интересами, даже если это противоречит реальной ситуации", - подчеркнул член Совфеда в разговоре с RT.

Косачёв отметил, что "вызывает сожаление" такая позиция Североатлантического альянса.

В МИД России ранее назвали "подрывающим европейскую безопасность и прискорбным" выход США из Договора по открытому небу.

Договор по открытому небу действует с 2002 года, хотя был подписан 34 государствами ещё в 1992-м. Он предполагает разрешение странам-участницам совершать полёты над территорией друг друга, собирая информацию о военных мероприятиях и Вооружённых силах.