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"Безотлагательно освободить": Парламентская ассамблея ОБСЕ решила указать России, что делать с украинскими моряками

10 июля 2019, 05:39  •  197 • Политика
В парламентской ассамблее ОБСЕ решили указать России, что ей делать с задержанными в Керченском проливе украинскими моряками. "Безотлагательно освободить", - сочли в организации.
Таким образом, в ассамблее требуют от России немедленного освобождения моряков, задержанных в Керчи. В акватории пролива служащие украинского военного флота устроили провокацию, намеренно нарушив границу с Россией. В итоге они были арестованы и позже стали фигурантами уголовного дела.
При этом в ПА ОБСЕ также потребовали от России, чтобы та оказывала все виды помощи, в том числе медицинскую и юридическую, арестованным морякам. Хотя никаких данных о том, что провокаторам не оказывали необходимой помощи, нет.
Тем временем в ФСБ завершили следствие по делу нарушивших границу России моряков, и им уже предъявлено обвинение в его финальной редакции. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на адвоката Николая Полозова. Всех украинцев (напомним, их 24 человека) обвинили в незаконном пересечении границы в составе организованной группы.
"Парламентская ассамблея ОБСЕ… рекомендует действующему председателю ОБСЕ, институтам ОБСЕ и государствам-участникам прилагать все усилия и использовать все имеющиеся инструменты для обеспечения безотлагательного и безоговорочного освобождения украинских военнопленных, удерживаемых в заключении Российской Федерацией, и захваченных судов", - цитирует резолюцию ассамблеи ИА Новороссия.

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