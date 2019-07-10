|
"Безотлагательно освободить": Парламентская ассамблея ОБСЕ решила указать России, что делать с украинскими моряками
10 июля 2019, 05:39 • 197 • Политика
В парламентской ассамблее ОБСЕ решили указать России, что ей делать с задержанными в Керченском проливе украинскими моряками. "Безотлагательно освободить", - сочли в организации.
Таким образом, в ассамблее требуют от России немедленного освобождения моряков, задержанных в Керчи. В акватории пролива служащие украинского военного флота устроили провокацию, намеренно нарушив границу с Россией. В итоге они были арестованы и позже стали фигурантами уголовного дела.
При этом в ПА ОБСЕ также потребовали от России, чтобы та оказывала все виды помощи, в том числе медицинскую и юридическую, арестованным морякам. Хотя никаких данных о том, что провокаторам не оказывали необходимой помощи, нет.
Тем временем в ФСБ завершили следствие по делу нарушивших границу России моряков, и им уже предъявлено обвинение в его финальной редакции. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на адвоката Николая Полозова. Всех украинцев (напомним, их 24 человека) обвинили в незаконном пересечении границы в составе организованной группы.
"Парламентская ассамблея ОБСЕ… рекомендует действующему председателю ОБСЕ, институтам ОБСЕ и государствам-участникам прилагать все усилия и использовать все имеющиеся инструменты для обеспечения безотлагательного и безоговорочного освобождения украинских военнопленных, удерживаемых в заключении Российской Федерацией, и захваченных судов", - цитирует резолюцию ассамблеи ИА Новороссия.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
197
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
07 июля 2019, 12:24
|
06 июля 2019, 07:24
|
04 июля 2019, 22:54
|
06 июля 2019, 04:09
|
09 июля 2019, 00:24
|
07 июля 2019, 12:24
|
04 июля 2019, 06:39