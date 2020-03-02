"Безопасность не гарантируем": Россия сделала предупреждение авиации Турции

Россия не может гарантировать безопасность полётов авиации Турции в небе Сирии. С таким заявлением 1 марта выступил глава российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.

Он отметил, что в связи с последними событиями правительство Сирии было вынуждено объявить о закрытии воздушного пространства над провинцией Идлиб. По этой причине командование группировки российских войск не может гарантировать безопасность полётов турецкой авиации в небе Сирии.

Ранее стало известно о том, что турецкие ВВС в небе над Идлибом сбили два сирийских фронтовых бомбардировщика Су-24. В свою очередь система ПВО Сирии уничтожила шесть ударных турецких беспилотников. Ситуация в зоне конфликта продолжает накаляться.