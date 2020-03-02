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"Безопасность не гарантируем": Россия сделала предупреждение авиации Турции

02 марта 2020, 12:35  •  31 • Политика
Минобороны сообщило, что Россия не может гарантировать безопасность полётов турецкой авиации в Сирии.
Россия не может гарантировать безопасность полётов авиации Турции в небе Сирии. С таким заявлением 1 марта выступил глава российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.
Он отметил, что в связи с последними событиями правительство Сирии было вынуждено объявить о закрытии воздушного пространства над провинцией Идлиб. По этой причине командование группировки российских войск не может гарантировать безопасность полётов турецкой авиации в небе Сирии.
Ранее стало известно о том, что турецкие ВВС в небе над Идлибом сбили два сирийских фронтовых бомбардировщика Су-24. В свою очередь система ПВО Сирии уничтожила шесть ударных турецких беспилотников. Ситуация в зоне конфликта продолжает накаляться.

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