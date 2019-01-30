"Безопасность и благополучие США под угрозой": В Конгрессе заявили о недофинансировании американской армии

Комиссия по стратегии национальной обороны американского Конгресса считает, что в настоящий момент "безопасность и благополучие" США находятся под угрозой. По мнению авторов соответствующего доклада, представленного на суд законодателей, причина всему —недостаточное финансировании американских войск и постоянное откладывание сроков модернизации армии.

Авторы доклада также предупреждают, последствия общего устаревания парка американской военной техники могут быть самыми тяжелыми и долговременными. В связи с этим они требуют от политического руководства станы в Вашингтоне принять незамедлительные действия по исправлению ситуации.

После печально известного теракта 11 сентября 2001 года Пентагон постоянно развертывает новые армейские подразделения. В силу этого у оборонного ведомства попросту не хватает средств на модернизацию имеющихся вооруженных сил.

В свою очередь Россия и Китай — потенциальные противники США — сейчас активно работают над обновлением своих вооруженных сил и парка военной техники. При этом речь идет здесь как о модернизации конвенциальных средств ведения войны, так и о усовершенствовании китайских и российских средств стратегического сдерживания.

В результате в докладе делается вывод, что отставания США от России и КНР может поставить под угрозу возглавляемый ими международный порядок. Не только "безопасность и благополучие Соединенных Штатов находятся под наибольшей угрозой за последние десятилетия", но также и их способность "сдерживает агрессоров и поддерживает политическую и экономическую свободу".