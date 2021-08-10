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"Безобразная работа сборщиков": Буланова не прошла в петербургский парламент - СМИ
10 августа 2021, 19:20 • 90 • Политика
Известная певица Татьяна Буланова не прошла в петербургский городской парламент, пишут СМИ. Местный избирком забраковал её подписи: "Безобразная работа сборщиков".
Территориальная избирательная комиссия Петербурга признала недействительными 17% подписей, собранных в поддержку Татьяны Булановой, которая собиралась баллотироваться в Законодательное собрание города от партии "Родина".
Сотрудники комиссии заявили, что Буланова собирала подписи в разных районах города, хотя, по закону, она должна была заручиться поддержкой людей из своего округа. А именно - из седьмого округа, расположенного в Калининском районе Петербурга. Кроме того, часть подписей невозможно идентифицировать.
В итоге 234 подписи были признаны недействительными. Это 17% от всего количества автографов, собранных кандидатом.
- пишет петербургское интернет-издание "Фонтанка".
Напомним, что ранее Буланова пожаловалась в ЦИК на местных чиновников. Она отметила, что городские власти мешают её команде расклеивать агитационные плакаты. Глава ЦИК Элла Памфилова распорядилась направить в Петербург специалистов, чтобы разобраться в ситуации. Она признала, что работа петербургского избиркома и раньше вызывала нарекания.
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