"Безобразная работа сборщиков": Буланова не прошла в петербургский парламент - СМИ

Известная певица Татьяна Буланова не прошла в петербургский городской парламент, пишут СМИ. Местный избирком забраковал её подписи: "Безобразная работа сборщиков".

Территориальная избирательная комиссия Петербурга признала недействительными 17% подписей, собранных в поддержку Татьяны Булановой, которая собиралась баллотироваться в Законодательное собрание города от партии "Родина".

Сотрудники комиссии заявили, что Буланова собирала подписи в разных районах города, хотя, по закону, она должна была заручиться поддержкой людей из своего округа. А именно - из седьмого округа, расположенного в Калининском районе Петербурга. Кроме того, часть подписей невозможно идентифицировать.

В итоге 234 подписи были признаны недействительными. Это 17% от всего количества автографов, собранных кандидатом.

Предполагается, что в ближайшее время избирательная комиссия проголосует за отказ Булановой на выборах,

- пишет петербургское интернет-издание "Фонтанка".

Напомним, что ранее Буланова пожаловалась в ЦИК на местных чиновников. Она отметила, что городские власти мешают её команде расклеивать агитационные плакаты. Глава ЦИК Элла Памфилова распорядилась направить в Петербург специалистов, чтобы разобраться в ситуации. Она признала, что работа петербургского избиркома и раньше вызывала нарекания.