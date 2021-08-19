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"Безобидный" укус довёл до операции: Украинцы столкнулись с паразитами, разносимыми комарами

19 августа 2021, 06:50  •  386 • В мире
Жители Украины столкнулись с паразитами, которые разносят комары. В теле поселяются непрошеные гости. "Безобидный" укус насекомого довёл до операции уже несколько человек.
На Украине зарегистрировано три случая дирофиляриоза. Это редкая и достаточно опасная болезнь, вызываемая паразитами - круглыми гельминтами вида Dirofilaria. Их разносят комары.
После укуса комара-переносчика под кожей появляется узел. Симптомами заражения являются отёк, покраснение и припухлость - типичная реакция на укус комара, потому люди и не обращаются к врачам.
Гельминт проникает под кожу и начинает там передвигаться. Он способен преодолеть расстояние до 30 сантиметров. Человек это ощущает. Иногда от комариного укуса до появления опухоли на его месте может пройти месяц, а порой - пара лет.
Портал Vesti.ua со ссылкой на Киевский центр контроля и профилактики заболеваний Минздрава рассказал, "безобидный" укус комара довёл до операции уже трёх человек. В первом случае 11-сантиметрового гельминта извлекли из правой кисти. В двух других паразиты обосновались в левых глазах пациентов. Врачи достали гельминтов 7 и 12 сантиметров длиной.
Медики советуют украинцам не пренебрегать средствами профилактики: установить на окна антимоскитные сетки, использовать фумигаторы и другие средства, чтобы защититься от насекомых.
Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что полностью циркуляцию COVID-19 не остановить. Он назвал причину, почему это сделать так трудно.

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