"Безобидный" укус довёл до операции: Украинцы столкнулись с паразитами, разносимыми комарами

Жители Украины столкнулись с паразитами, которые разносят комары. В теле поселяются непрошеные гости. "Безобидный" укус насекомого довёл до операции уже несколько человек.

На Украине зарегистрировано три случая дирофиляриоза. Это редкая и достаточно опасная болезнь, вызываемая паразитами - круглыми гельминтами вида Dirofilaria. Их разносят комары.

После укуса комара-переносчика под кожей появляется узел. Симптомами заражения являются отёк, покраснение и припухлость - типичная реакция на укус комара, потому люди и не обращаются к врачам.

Гельминт проникает под кожу и начинает там передвигаться. Он способен преодолеть расстояние до 30 сантиметров. Человек это ощущает. Иногда от комариного укуса до появления опухоли на его месте может пройти месяц, а порой - пара лет.

Портал Vesti.ua со ссылкой на Киевский центр контроля и профилактики заболеваний Минздрава рассказал, "безобидный" укус комара довёл до операции уже трёх человек. В первом случае 11-сантиметрового гельминта извлекли из правой кисти. В двух других паразиты обосновались в левых глазах пациентов. Врачи достали гельминтов 7 и 12 сантиметров длиной.

Медики советуют украинцам не пренебрегать средствами профилактики: установить на окна антимоскитные сетки, использовать фумигаторы и другие средства, чтобы защититься от насекомых.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что полностью циркуляцию COVID-19 не остановить. Он назвал причину, почему это сделать так трудно.