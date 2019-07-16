"Безнаказанно не уйдут": С-400 в Турции лишили американские "Стелсы" их главного преимущества

Об этом Леонков заявил в беседе с корреспондентом телеканала Царьград. Он отметил, что Турция закупила С-400, явно намереваясь себя защищать.

"Поэтому американцы, говоря, что комплексы будут работать против их новейших самолётов F-22 и F-35, то они частично, может, даже говорят правду. Эти самолёты американцами предполагается использовать для наказания непослушных, скажем так".

Указанные модели обладают стелс-технологиями, отмечает Леонков. Но с "невидимостью" воздушных целей российские комплексы ПВО справляются, что лишает американских пилотов главного преимущества.

"Они наказывают и безнаказанно уходят. А если комплекс С-400 будет поставлен на боевое дежурство, то безнаказанно они не уйдут. И американцы это понимают", - резюмирует военный эксперт.