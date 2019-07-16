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"Безнаказанно не уйдут": С-400 в Турции лишили американские "Стелсы" их главного преимущества
16 июля 2019, 04:39 • 85 • Политика
Военный эксперт Алексей Леонков отметил, что Америка не случайно боялась закупки Турцией российских комплексов С-400. Они лишили американские военные самолеты с технологией "Стелс" их главного преимущества. И в случае нападения на Турцию американские пилоты безнаказанно не уйдут.
Об этом Леонков заявил в беседе с корреспондентом телеканала Царьград. Он отметил, что Турция закупила С-400, явно намереваясь себя защищать.
"Поэтому американцы, говоря, что комплексы будут работать против их новейших самолётов F-22 и F-35, то они частично, может, даже говорят правду. Эти самолёты американцами предполагается использовать для наказания непослушных, скажем так".
Указанные модели обладают стелс-технологиями, отмечает Леонков. Но с "невидимостью" воздушных целей российские комплексы ПВО справляются, что лишает американских пилотов главного преимущества.
"Они наказывают и безнаказанно уходят. А если комплекс С-400 будет поставлен на боевое дежурство, то безнаказанно они не уйдут. И американцы это понимают", - резюмирует военный эксперт.
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