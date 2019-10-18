"Безнадёжное дело": В Госдуме ответили на планы Украины "заняться Кубанью"

Бредовые идеи о "возвращении Кубани" и даже Кавказа, который, как считают некоторые украинские политики, является "безусловной украинской территорией", высказываются в Незалежной не первый год. Однако депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко решил, видимо, перейти от слов к делу и заявил в Верховной раде о "необходимости заняться Кубанью".

В связи с этим якобы в украинском парламенте создано межфракционное объединение "Кубань", которое, по словам Гончаренко, займётся разработкой политики "по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев".

Депутат Государственной Думы от Республики Крым Руслан Бальбек считает, что идея "засылать на Кубань политических эмиссаров - дело безнадёжное". Лучше бы украинские депутаты занялись вопросами сотрудничества, считает он.

"Такие шаги, без сомнения, будут восприняты с теплотой. А силой или коварством нам что-либо навязывать бесполезно", - подчеркнул Бальбек в беседе с RT.

Высказал своё мнение по поводу "возвращения Кубани" Украиной и глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв. По его словам, это не что иное, как "лицемерие".