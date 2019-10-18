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"Безнадёжное дело": В Госдуме ответили на планы Украины "заняться Кубанью"
18 октября 2019, 07:24 • 180 • Политика
В Верховной раде создали межфракционное объединение "по возвращению в политическое поле украинских этнических территорий и этнических украинцев на Кубани". На эту инициативу украинских депутатов отреагировали российские парламентарии. "Безнадёжное дело", - считает депутат Госдумы Руслан Бальбек.
Бредовые идеи о "возвращении Кубани" и даже Кавказа, который, как считают некоторые украинские политики, является "безусловной украинской территорией", высказываются в Незалежной не первый год. Однако депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко решил, видимо, перейти от слов к делу и заявил в Верховной раде о "необходимости заняться Кубанью".
В связи с этим якобы в украинском парламенте создано межфракционное объединение "Кубань", которое, по словам Гончаренко, займётся разработкой политики "по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев".
Депутат Государственной Думы от Республики Крым Руслан Бальбек считает, что идея "засылать на Кубань политических эмиссаров - дело безнадёжное". Лучше бы украинские депутаты занялись вопросами сотрудничества, считает он.
Высказал своё мнение по поводу "возвращения Кубани" Украиной и глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв. По его словам, это не что иное, как "лицемерие".
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