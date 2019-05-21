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"Безмерно благодарны за его подвиг": В Донецке увековечили память командира "Пятнашки" Олегу Мамиеву

21 мая 2019, 19:24  •  9 • В мире
В донецком парке им. Ленинского Комсомола открыли бюст Героя Республики, легендарного командира интернациональной бригады "Пятнашка" Олега Мамиева (позывной "Мамай"). Глава ДНР Денис Пушилин на церемонии открытия мемориала заявил, что жители республики "безмерно благодарны за его подвиг".
В Донецке открыли мемориал Героя ДНР, легендарного командира интернациональной бригады "Пятнашка" Олега Мамиева (позывной "Мамай"). Церемония открытия памятного бюста состоялась в парке им. Ленинского Комсомола 21 мая.
Специально на церемонию приехали президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, вдова Мамиева Лариса с сыном Зауром. На мероприятии также присутствовало руководство народной республики.
Как заявил на церемонии глава ДНР Денис Пушилин, жители региона безмерно благодарны "Мамаю" за его подвиг.
"Это был человек, который по зову сердца покинул свой мирный быт и приехал на войну, потому что чувствовал, где справедливость, а где враги", - отметил он, передает агентство ДАН.
Олег Мамиев приехал в Донбасс из Осетии в мае 2014 года. Воевал на стороне ДНР в батальоне "Восток", затем перешел и возглавил интербригаду "Пятнашка". Под его руководством подразделение принимало участие во всех ключевых операциях по освобождению территорий ДНР. Он все время находился на переднем крае на самых опасных участках фронта. Погиб Герой ДНР 17 мая 2018 года возле Ясиноватой от разрыва гранаты АГС.

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