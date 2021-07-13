Донецкий снайпер рассказал, как воюют украинские солдаты. По его словам, одно время ВСУ отправляли на передовую "оторванных вояк": "Бежит, орет, что с таким делать?".

Снайпер из ДНР в разговоре с "Народными новостями" признался, что самыми тяжёлыми были бои за Донецкий аэропорт, которые разворачивались в 2014-2015 годах.

Это место стало самым страшным рубежом войны. Туда гнали молодёжь, очень много было оторванных вояк, с ними было сложно воевать. Они бежали на тебя. Вот прям на точку бежит, орёт, что с таким делать? - отметил снайпер.

По его словам, в районе аэропорта погибло много людей как со стороны ДНР, так и со стороны украинской армии.

Боец подчеркнул, что среди украинцев были иностранные наёмники. Во время схватки под городом Снежное он лично столкнулся с боевиками из грузинского батальона, которые рассекали на американских армейских внедорожниках Humvee. Вероятнее всего, они проводили разведку, но вели себя так, словно приехали на пикник. В результате боестолкновения пятеро грузинских наёмников были убиты.

Военнослужащий ДНР добавил, что Киев уже сделал свой выбор, когда пошёл войной на собственный народ. Сегодня Украины по большому счёту уже нет. Есть остатки государства, которые добивают собственные политики, заинтересованные только в распиле бюджета, уверен он.