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"Бежать без оглядки!" Российских богачей поймали на горячем. Пронько сделал выводы

16 июня 2021, 18:20  •  44 • Политика
Они имеют двойное и тройное гражданство, выводят безнаказанно деньги за границу, работают здесь вахтой, а их дети и внуки не говорят по-русски. Они – это современная гнилая продажная так называемая элита России, которая установила новый рекорд скупая элитную недвижимость в Лондоне.
Олигархи, чиновники, деятели культуры, спортсмены массово покупают ВНЖ и "золотые паспорта" иностранных государств или находят в себе нужную кровь, которая даёт им право на получение иного гражданства. Такое чувство, что все они готовы бежать из построенной ими же здесь "стабильности". Бежать без оглядки! Их останавливает одно - в России они элита с ежедневной подпиткой денежных средств, как правило, либо за счёт добычи и продажи сырья за бугор, либо за счёт того, что они присосались, как пиявки, к госбюджету. Здесь они "пупы земли", а там - никто и звать никак.
Они учат нас жизни с "голубых экранов", а после сваливают в Лондон, Ниццу, Женеву. Так называемая российская элита занимает второе место после китайцев среди покупателей самых популярных европейских "золотых виз", по которым любой человек может получить гражданство или вид на жительство в обмен на вложения в экономику. Очевидно, что так называемая российская элита предпочитает свалить из страны или иметь такую возможность, чем оставаться в "проклятой Рашке".
Яркий пример сегодняшнего дня - спрос на элитное жилье в Лондоне в этом году среди миллионеров из России, имеющих активы от $30 млн, вырос на 50%. Как отмечается в Knight Frank, в основном российские миллионеры выбирают квартиры в элитном сегменте "с целью переезда, для себя или детей". Сделки совершаются с бюджетом "де-люкс" – от £2 млн. фунтов стерлингов. По прогнозам агентства, к концу этого года цены на элитное жилье в Великобритании могут увеличиться на 5%, а к 2025-му – на 24%. Аналогичная динамика ожидается и в Лондоне.
Желанием свалить можно объяснить и постоянно растущий отток капитала из России. Так, в 2020-м из страны было выведено почти $49 млрд, на этот год прогноз ЦБ в районе $35 млрд, но, как правило, он корректируется в сторону увеличения. Отток капитала, отсутствие инвестиций, вывод гигантских прибылей в офшоры через выплату дивидендов - самая настоящая катастрофа для российской экономики. Она наглядно демонстрирует, как олигархи и иные успешные "пиявки" относятся к стране. Прибавьте к этому деятельность ЦБ и Минфина по скупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила, когда все доходы от нефти выше 40 долларов за баррель фактически выводятся из отечественной экономики в иностранную юрисдикцию. Эта сумма составляет почти $200 млрд. Добавьте к этому вложения в иностранные долговые бумаги. Сотни миллиардов долларов работают на кого угодно, но не на Россию.
После так называемой либерализации законодательства экспортеры не желают возвращать валютную выручку в Россию. Для финансовой системы страны и валютного рынка это означает резкое усиление зависимости от потоков, которые организуют зарубежные спекулянты, покупающие или продающие рубли и госдолг нашей страны. Вся валюта, приходящая в систему, либо изымается Минфином и ЦБ, скупающими её в рамках бюджетного правила, либо утекает в виде вывоза капитала. Вот такая нынче в стране "стабильность", когда так называемая элита работает на свое второе, а может, и третье гражданство.
Приведу конкретный пример. По данным Knight Frank, российские граждане-мультимиллионеры входят в число лидеров среди мировых сверхбогачей по наличию второго гражданства. У 58% богатых и состоятельных из России уже имеется второй паспорт, 45% рассматривают переезд из России в другую страну на постоянное место жительство. При этом более 70% нашей крупной промышленности принадлежит иностранным офшорам. Получается, что практически вся отечественная экономика управляется "из-за бугра", при этом её богатствами распоряжается узкая группа влиятельных олигархов, которые имеют зарубежное подданство.
Это касается и журналистов, и деятелей культуры, и спортсменов, которые с удовольствием рассуждают про патриотизм и любовь к родине. Гнилая, продажная псевдоэлита – это не приговор нашей с вами стране. Каким, на мой взгляд, может быть выход? Ответ не такой уж и сложный с точки зрения практической реализации: иметь двойное гражданство или виды на жительство должно стать чем-то непотребным, гнусным и омерзительным.
Мы должны испытывать чувство брезгливости к тем, кто "пилит" страну и её богатства, прикрываясь патриотической риторикой, в то же время имея в кармане паспорт иностранного государства. Хочешь быть реальной русской элитой - живи в России, служи России, защищай Россию. Всё остальное от лукавого!

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