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"Безграмотными, ленивыми папуасами" назвал теннисист Кафельников жителей России

22 февраля 2019, 08:09  •  376 • Политика
Армен Гаспарян прокомментировал оскорбления спортсменом жителей России. "Безграмотными, ленивыми папуасами" назвал граждан своей страны олимпийский чемпион.
Олимпийский чемпион Евгений Кафельников написал свой комментарий о поддержке гражданами России президента Владимира Путина.
"Большинство жителей России - это безграмотные, ленивые и неопрятные папуасы", - считает спортсмен.
Политолог Армен Гаспарян на такую выходку в Twitter ответил своим постом: "Теннисист Кафельников заслужил ваших аплодисментов".
Теннисист также крайне возмущенно отреагировал на то, что на платформе Twitter, где российские специалисты озвучивают свое экспертное мнение, якобы ведется политический троллинг. Он предложил тем, кто высказывает свои взгляды, удалиться на российские платформы "Одноклассники" и "ВКонтакте".

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