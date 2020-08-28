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"Безграмотно составленный документ": В Госдуме оценили "филькину грамоту" Киева

28 августа 2020, 04:20  •  68 • Политика
В Госдуме назвали "филькиной грамотой" ноту Киева о поездке Путина в Крым на открытие трассы "Таврида", соединившей Керчь, Симферополь и Севастополь.
Киев направил в Москву "филькину грамоту". Так в Госдуме оценили украинскую ноту протеста против визита президента России Владимира Путина в Крым на открытие трассы "Таврида".
Стоит отметить, что МИД Украины регулярно посылает в Россию ноты протеста в связи с приездом российских официальных лиц в Крым. Киев до сих пор не может смириться, что жители полуострова на общенародном референдуме проголосовали за выход из состава Украины и возвращение в состав России.
Нота протеста украинского МИДа - как всегда, недействительный и безграмотно составленный документ. Одним словом, филькина грамота, до которой никому нет дела, - сообщил депутат Госдумы Михаил Шеремет в интервью "РИА Новости".
Также он посоветовал внешнеполитическому ведомству Украины не лезть в дела чужого государства.
Напомним, что президент России Владимир Путин сегодня лично проехал за рулём "Ауруса" по новому построенному участку автодороги "Таврида". Глава государства ознакомился с информационными стендами об этапах строительства, побеседовал с рабочими и дал зелёный свет открытию автомобильного движения на построенных участках, сообщает Nation News.

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