"Безграмотно составленный документ": В Госдуме оценили "филькину грамоту" Киева

Киев направил в Москву "филькину грамоту". Так в Госдуме оценили украинскую ноту протеста против визита президента России Владимира Путина в Крым на открытие трассы "Таврида".

Стоит отметить, что МИД Украины регулярно посылает в Россию ноты протеста в связи с приездом российских официальных лиц в Крым. Киев до сих пор не может смириться, что жители полуострова на общенародном референдуме проголосовали за выход из состава Украины и возвращение в состав России.

Нота протеста украинского МИДа - как всегда, недействительный и безграмотно составленный документ. Одним словом, филькина грамота, до которой никому нет дела, - сообщил депутат Госдумы Михаил Шеремет в интервью "РИА Новости".

Также он посоветовал внешнеполитическому ведомству Украины не лезть в дела чужого государства.

Напомним, что президент России Владимир Путин сегодня лично проехал за рулём "Ауруса" по новому построенному участку автодороги "Таврида". Глава государства ознакомился с информационными стендами об этапах строительства, побеседовал с рабочими и дал зелёный свет открытию автомобильного движения на построенных участках, сообщает Nation News.