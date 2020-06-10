Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Полторы сотни танков с «зелёными человечками» у линии разграничения ждут команды...
Турки роем "громили" российские "Панцири". И так было "...
"Отравленные" и "убитые" Скрипали нашлись. Они сбежали из Бр...
"Не беси…": Чёрный по-русски объяснил бунт в США. Видео расходится огр...
Главная / В мире

"Безделье и безнаказанность порождают безумие": Демократы вырастили чудовищ в США - журналист

10 июня 2020, 18:00  •  124 • В мире
Известный луганский писатель и журналист Глеб Бобров поделился двумя прелюбопытными документами. Первый - письмо его коллеги, который как минимум четверть века живёт в США, второй - откровенное письмо белого учителя, работавшего в школе для афроамериканцев. Бобров сопоставил тексты и сделал вывод, что демократы вырастили чудовищ в США. "Безделье и безнаказанность порождают безумие", - считает луганский писатель
Первый из опубликованных Бобровым текстов принадлежит писателю Александру Шленскому. Он написал его ещё в 2014 году. Вторая публикация появилась неделю назад, как раз тогда США были на пике волнений из-за убийства Джорджа Флойда.
"Если сопоставить оба эти текста, то становится очевидным, какое чудовище вырастила политика демократов в Америке. Безделье и безнаказанность порождают безумие", - выразил в посте своё мнение Глеб Бобров.
Шленский в своём письме рассказывает о политике США по поддержке цветных и прочих меньшинств. Он ежедневно наблюдает множество людей, которые не умеют мыть посуду, навести порядок в квартире. Они никогда не работали. Гораздо выгоднее сидеть дома, ничего не делать и получать социальные пособия. Возможностей для этого в Соединённых Штатах достаточно.
Автор рассказывает, что темнокожие женщины обычно многодетные и воспитывают дочерей и сыновей в одиночку. У всех детей разные отцы, и на каждого малыша вплоть до его совершеннолетия мать получает пособие. Меньшинствам выдают фудстемпы - продуктовые талоны. Американцы расплачиваются ими за целые тележки продуктов и промтоваров.
По мнению Шленского, в США крайне производительная экономика, обеспечивающая граждан едой, товарами, жильём, автомобилями. Но в стране неадекватно распределяются материальные блага, поэтому взращиваются "асоциальные люмпены".
Учитель в своём письме рассказывает, что год отработал в школе для темнокожих детей. Больше он не выдержал. Самая частая фраза, которую ему приходилось слышать, - "это их культура". Мужчина рассказывает, что не был готов к трудностям, которые ждут его в школе для "экономически неблагополучных".
У детей нет понятия о дисциплине. В течение урока они входят в класс и выходят за дверь, когда им захочется. Если вообще пожелают приходить на занятия. Шумят, могут включить музыку на мобильном и танцевать на столе. А после этого всего рассказывать школьному совету о том, как белый учитель притесняет темнокожих детей.
И школьный полицейский, и директор учебного заведения пытались объяснить новому сотруднику, что винить в этом учащихся нельзя.
"Это просто их культура. Вы должны уважать это", - слышал учитель изо дня в день.
Он видел, как дети получают бесплатные пакеты с едой, выбирают оттуда снеки, а остальное просто разбрасывают по полу. И это притом что всем ученикам положено бесплатное трёхразовое питание.
В учебном заведении примерно 850 детей. Каждому из них в начале года выдали ноутбук. К концу года было произведено больше тысячи замен. Кто-то закладывал технику в ломбард, кто-то разбивал. Немало случаев, когда ноутбук кидали на пол или о стену, чтобы снять очередной видеоролик для соцсетей.
Чтобы получить хорошие оценки, детям не нужно заниматься, пишет педагог. Он рассказал, что как минимум раз в неделю получал удар. Был случай, когда на парковке к нему приблизились пять подростков с ножами и потребовали поставить всему классу хорошие годовые оценки.
"Директор сказал мне, что я должен поставить им хорошие оценки. Вы догадались, это просто их культура, такие вещи случаются", - подчеркнул учитель.
Оба текста Глеб Бобров опубликовал на своей странице в Facebook.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



124
Источник
Похожие новости
10 июня 2020, 05:00
"Два сапога пара": Эксперт рассказал, как Украина "слилась" вслед за США на суде по MH17
10 июня 2020, 05:00
Киевский политолог нашёл виновных в бунтах в США: "Россия 3 года готовила боевых афроамериканцев"
10 июня 2020, 12:00
Спутники не помогли: Голландский прокурор назвал "единственный" вариант удара по борту MH17
10 июня 2020, 16:00
"Спартан" подорван: Авдеевская мина оказалась роковой для военных ВСУ
10 июня 2020, 12:00
Не просим - настаиваем: Минск категорично ответил на отмашку Миллера
10 июня 2020, 01:00
Оплачивать восстановление экономики ЕС придётся нынешним молодым
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 июня 2020, 05:00
"Два сапога пара": Эксперт рассказал, как Украина "слилась" вслед...
10 июня 2020, 03:00
Британский груз стал ещё одной загадкой крушения боинга: "Мозаику" дополнил...
10 июня 2020, 07:00
Русское вторжение провалилось: Один казак сломал всю стройную версию репортёра
10 июня 2020, 08:00
Украинский экономист призывает пустить воду в Крым, чтобы избежать потерю Днепра
10 июня 2020, 09:00
Как из устроившего пьяное ДТП Ефремова в сети начали «лепить» жертву режима
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 июня 2020, 06:55
"Это точка невозврата": Генерал ФСБ раскрыл, что стоит за вставшими на колени полицейскими США
04 июня 2020, 17:55
"Они что, ять, жить у нас будут?" Crew Dragon сломался, спасают опять русские
09 июня 2020, 12:00
МиГ-29 заглушили турецкие радары боевиков в Сирии
10 июня 2020, 05:00
"Два сапога пара": Эксперт рассказал, как Украина "слилась" вслед за США на суде по MH17
10 июня 2020, 03:00
Британский груз стал ещё одной загадкой крушения боинга: "Мозаику" дополнила Карине Геворгян
09 июня 2020, 08:00
Откажется от Крыма? Забудет о Донбассе? Пушков объяснил, почему все надежды Запада вылетели в трубу
09 июня 2020, 17:00
Бабочка указала на ракету, но... Раскрыты результаты экспертизы жертв MH17
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.