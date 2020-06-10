|
"Безделье и безнаказанность порождают безумие": Демократы вырастили чудовищ в США - журналист
10 июня 2020, 18:00 • 124 • В мире
Известный луганский писатель и журналист Глеб Бобров поделился двумя прелюбопытными документами. Первый - письмо его коллеги, который как минимум четверть века живёт в США, второй - откровенное письмо белого учителя, работавшего в школе для афроамериканцев. Бобров сопоставил тексты и сделал вывод, что демократы вырастили чудовищ в США. "Безделье и безнаказанность порождают безумие", - считает луганский писатель
Первый из опубликованных Бобровым текстов принадлежит писателю Александру Шленскому. Он написал его ещё в 2014 году. Вторая публикация появилась неделю назад, как раз тогда США были на пике волнений из-за убийства Джорджа Флойда.
"Если сопоставить оба эти текста, то становится очевидным, какое чудовище вырастила политика демократов в Америке. Безделье и безнаказанность порождают безумие", - выразил в посте своё мнение Глеб Бобров.
Шленский в своём письме рассказывает о политике США по поддержке цветных и прочих меньшинств. Он ежедневно наблюдает множество людей, которые не умеют мыть посуду, навести порядок в квартире. Они никогда не работали. Гораздо выгоднее сидеть дома, ничего не делать и получать социальные пособия. Возможностей для этого в Соединённых Штатах достаточно.
Автор рассказывает, что темнокожие женщины обычно многодетные и воспитывают дочерей и сыновей в одиночку. У всех детей разные отцы, и на каждого малыша вплоть до его совершеннолетия мать получает пособие. Меньшинствам выдают фудстемпы - продуктовые талоны. Американцы расплачиваются ими за целые тележки продуктов и промтоваров.
По мнению Шленского, в США крайне производительная экономика, обеспечивающая граждан едой, товарами, жильём, автомобилями. Но в стране неадекватно распределяются материальные блага, поэтому взращиваются "асоциальные люмпены".
Учитель в своём письме рассказывает, что год отработал в школе для темнокожих детей. Больше он не выдержал. Самая частая фраза, которую ему приходилось слышать, - "это их культура". Мужчина рассказывает, что не был готов к трудностям, которые ждут его в школе для "экономически неблагополучных".
У детей нет понятия о дисциплине. В течение урока они входят в класс и выходят за дверь, когда им захочется. Если вообще пожелают приходить на занятия. Шумят, могут включить музыку на мобильном и танцевать на столе. А после этого всего рассказывать школьному совету о том, как белый учитель притесняет темнокожих детей.
И школьный полицейский, и директор учебного заведения пытались объяснить новому сотруднику, что винить в этом учащихся нельзя.
"Это просто их культура. Вы должны уважать это", - слышал учитель изо дня в день.
Он видел, как дети получают бесплатные пакеты с едой, выбирают оттуда снеки, а остальное просто разбрасывают по полу. И это притом что всем ученикам положено бесплатное трёхразовое питание.
В учебном заведении примерно 850 детей. Каждому из них в начале года выдали ноутбук. К концу года было произведено больше тысячи замен. Кто-то закладывал технику в ломбард, кто-то разбивал. Немало случаев, когда ноутбук кидали на пол или о стену, чтобы снять очередной видеоролик для соцсетей.
Чтобы получить хорошие оценки, детям не нужно заниматься, пишет педагог. Он рассказал, что как минимум раз в неделю получал удар. Был случай, когда на парковке к нему приблизились пять подростков с ножами и потребовали поставить всему классу хорошие годовые оценки.
"Директор сказал мне, что я должен поставить им хорошие оценки. Вы догадались, это просто их культура, такие вещи случаются", - подчеркнул учитель.
Оба текста Глеб Бобров опубликовал на своей странице в Facebook.
124
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 июня 2020, 06:55
|
04 июня 2020, 17:55
|
09 июня 2020, 12:00
|
10 июня 2020, 05:00
|
10 июня 2020, 03:00
|
09 июня 2020, 08:00
|
09 июня 2020, 17:00