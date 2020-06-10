"Безделье и безнаказанность порождают безумие": Демократы вырастили чудовищ в США - журналист

Первый из опубликованных Бобровым текстов принадлежит писателю Александру Шленскому. Он написал его ещё в 2014 году. Вторая публикация появилась неделю назад, как раз тогда США были на пике волнений из-за убийства Джорджа Флойда.

"Если сопоставить оба эти текста, то становится очевидным, какое чудовище вырастила политика демократов в Америке. Безделье и безнаказанность порождают безумие", - выразил в посте своё мнение Глеб Бобров.

Шленский в своём письме рассказывает о политике США по поддержке цветных и прочих меньшинств. Он ежедневно наблюдает множество людей, которые не умеют мыть посуду, навести порядок в квартире. Они никогда не работали. Гораздо выгоднее сидеть дома, ничего не делать и получать социальные пособия. Возможностей для этого в Соединённых Штатах достаточно.

Автор рассказывает, что темнокожие женщины обычно многодетные и воспитывают дочерей и сыновей в одиночку. У всех детей разные отцы, и на каждого малыша вплоть до его совершеннолетия мать получает пособие. Меньшинствам выдают фудстемпы - продуктовые талоны. Американцы расплачиваются ими за целые тележки продуктов и промтоваров.

По мнению Шленского, в США крайне производительная экономика, обеспечивающая граждан едой, товарами, жильём, автомобилями. Но в стране неадекватно распределяются материальные блага, поэтому взращиваются "асоциальные люмпены".

Учитель в своём письме рассказывает, что год отработал в школе для темнокожих детей. Больше он не выдержал. Самая частая фраза, которую ему приходилось слышать, - "это их культура". Мужчина рассказывает, что не был готов к трудностям, которые ждут его в школе для "экономически неблагополучных".

У детей нет понятия о дисциплине. В течение урока они входят в класс и выходят за дверь, когда им захочется. Если вообще пожелают приходить на занятия. Шумят, могут включить музыку на мобильном и танцевать на столе. А после этого всего рассказывать школьному совету о том, как белый учитель притесняет темнокожих детей.

И школьный полицейский, и директор учебного заведения пытались объяснить новому сотруднику, что винить в этом учащихся нельзя.

"Это просто их культура. Вы должны уважать это", - слышал учитель изо дня в день.

Он видел, как дети получают бесплатные пакеты с едой, выбирают оттуда снеки, а остальное просто разбрасывают по полу. И это притом что всем ученикам положено бесплатное трёхразовое питание.

В учебном заведении примерно 850 детей. Каждому из них в начале года выдали ноутбук. К концу года было произведено больше тысячи замен. Кто-то закладывал технику в ломбард, кто-то разбивал. Немало случаев, когда ноутбук кидали на пол или о стену, чтобы снять очередной видеоролик для соцсетей.

Чтобы получить хорошие оценки, детям не нужно заниматься, пишет педагог. Он рассказал, что как минимум раз в неделю получал удар. Был случай, когда на парковке к нему приблизились пять подростков с ножами и потребовали поставить всему классу хорошие годовые оценки.

"Директор сказал мне, что я должен поставить им хорошие оценки. Вы догадались, это просто их культура, такие вещи случаются", - подчеркнул учитель.

Оба текста Глеб Бобров опубликовал на своей странице в Facebook.