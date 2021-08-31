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"Безальтернативный" президент Эстонии пообещал подтянуть русский язык

31 августа 2021, 18:45  •  117 • В мире
Избранный президентом Алар Карис намерен общаться с русскоязычным населением на их языке.
В Эстонии был избран новый президент страны. На смену Керсти Кальюлайд пришёл директор Национального музея Эстонии Алар Карис. Его кандидатуру в СМИ уже назвали безальтернативной: он был выдвинут от обеих правящих партий: "Центра" и "Реформ". У них на двоих 59 депутатов в парламенте.
В итоге большинством голосов в парламенте кандидатуру Кариса приняли.
Избранный новый президент Эстонии в беседе с журналистами пообещал общаться с русскоязычными жителями страны на русском языке. Впрочем, указал он, язык ему стоит подтянуть, попрактиковаться.
"Но я обещаю общаться с русскоязычным населением в том числе и на русском языке", - указал эстонский лидер, передаёт ТАСС.
Напомним, что с 2016 года президентом Эстонии была Керсти Кальюлайд. За годы своего президентства она неоднозначно высказывалась о русском языке. С одной стороны, она утверждала, что русский язык - это угроза, а с другой, неплохо разговаривала на нём.

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